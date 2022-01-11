الرئيس السيسي عن أزمة التغيرات المناخية: مش بنقول مفيش خطر بس هنتعامل

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أزمة التغيرات المناخية وخطورتها، قائلا:" إحنا مش بنقول مفيش خطر بسبب الأزمة لا فيه، ولكن علينا أن نتأكد أننا سنقوم لمواجهته والتعامل معه بشكل أو بأخر.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ بمنتدى شباب العالم:، أن أزمة المناخة تحمل بداخلها العديد من الفرص، متابعا:" علي سبيل المثل أزمة التغيرات المناخية ساهمت في إحلال السيارات التي تعتمد على البنزين وتحويلها إلى غاز أو كهرباء".

وأكمل: مصر تحركت في مجال تحويل السيارات لجعلها صديقة للبيئة، مسترسلا: مستعدون لنكون شركاء لصناعة سيارات كهربائية وبالفعل بادرنا في إطلاق مبادرات لإحلال السيارات بالغاز الطبيعي ومن ثم إلى الكهرباء.

ووجه حديثه للقطاع الخاص قائلا:" لو القطاع الخاص شاف الفرص الموجود في إجراءات مجابهة تغير المناخ هيشتغل وهيستغل الفرص دي بنجاح".



