مخدرات وسلاح .. الداخلية تستهدف البؤر الإجرامية بالقليوبية

حملات أمنية يومية تقوم بها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، لضبط كل ما يخل بالأمن العام ، حيث شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملات أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملات الأمنية، عن ضبط (2) قطعة سلاح نارى وضبط (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6) متهمين وتنفيذ (5224) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها و إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

"هيروين وشابو .. ضبط تاجر مخدرات بأسيوط"

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية ، بمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته 102 لفافة لمخدر الهيروين– كمية من مخدر الشابو– سلاح نارى "فرد محلى" - طلقتين من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

" ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد بأسيوط"

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص) محكوم عليه هارب فى قضية قتل عمد بالإعدام– قضية إستعمال قوة بالسجن المؤبد – قضية سلاح بالسجن ثلاث سنوات .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة .