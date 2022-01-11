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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تأهيل بدني وعقلي ومهاري لناشئي "غزل المحلة" وفق المعايير الأوروبية

صدى البلد

حرصت شركة غزل المحلة لكرة القدم منذ تأسيسها في مطلع عام 2021 على الاهتمام بقطاع البراعم والناشئين، والارتقاء بنظم التدريب.

وجاء التعاون مع أكاديمية "هوتنيك" البولندية التي تأسست في عام 1950- بعد عملية انتقاء بين المدارس الأوروبية لتطوير أداء اللاعبين والارتقاء بالمستوى التكتيكي والمهاري والبدني والعقلي، بهدف الوصول إلى الأسلوب المتبع في أوروبا واكتشاف أفضل المواهب والعمل على تطويرهم .

تقدم الأكاديمية برامج تدريبية مناسبة للناشئين والبراعم، مع توافر مدرب مقيم، ومدير برنامج للقطاعات المذكورة، واكتشاف المواهب الشابة من منطقة الدلتا ومناطق أخرى إلى جانب توفير مستوى معيشي أفضل لهم يشمل تعلم اللغة الأجنبية وكذلك متابعة اللياقة البدنية للاعبين.

ويجري العمل من خلال أربعة محاور: تطوير البنية التحتية الأكاديمية وتحسين الملاعب والمرافق وتوفير الأدوات ، تطوير فكر المدرب واتباع منهج تدريبي سليم، العمل على اكتشاف مواهب و تطوير فكر اللاعبين الحالين، إعداد اللاعبين بشكل احترافي ( تكتيكي - مهاري - بدني - عقلي).

وتنظم المدرسة البولندية برامج تدريبية للبراعم وللناشئين بما يتماشى مع أحدث أنظمة التدريب في أوروبا، فضلا عن المحاضرات وورش العمل لرفع مستوى كفاءة المدربين، وعقد محاضرات تحكيمية للمدربين واللاعبين، والاهتمام بتغذية اللاعبين ومظهرهم وإقامتهم، وتوفير وسائل مواصلات حديثة، كما تقدم رعاية نفسية وتعليمية لكل لاعب من أجل تطوير شخصية اللاعب في الانتقالات المحلية والدولية.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم في يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام –فى كيان مستقل يحمل اسم "شركة غزل المحلة لكرة القدم" تختص بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطاءها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالاستاد وملاعب التدريب، وقد تم في ديسمبر 2021 تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 37 مليون جنيه ومن المقر إجراء اكتتاب عام خلال الفترة المقبلة، لتبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرح الخاص والعام 135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه.

شركة غزل المحلة غزل المحلة قطاع البراعم تطوير البنية التحتية الأكاديمية المدرسة البولندية

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