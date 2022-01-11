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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

باحث اقتصادي: مصر تبذل جهودا كبيرة في مواجهة التغير المناخي

صدى البلد

قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبد الرحيم، إنه لا يمكن إغفال أن الدول الصناعية الكبرى هى المؤثر الأكبر والهام في قضية التغير المناخي  إلا أنه يمكن القول بأن جميع دول العالم لها دور في هذه القضية .

 

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وأضاف خلال جلسة التغير المناخي بمنتدى شباب العالم، أن مصر لها دور محوري لافت الانتباه في قضايا التغير المناخي. كما أن مصر مثلت القارة الأفريقية في مطالبها بشأن التغير المناخي والذي يؤثر بشكل كبير على القارة الأفريقية، وخصوصا في ظل أن الزراعة تمثل جانبا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأفريقي وبالتالي التغير المناخي يعد قضية رئيسية لدول القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن مصر تحاول تقليل الاعتماد علي مصادر الطاقة التقليدية والاعتماد على مصادر طاقة خضراء متجددة.

وتابع: مصر قدمت نموذجا في تعظيم واستغلال الموارد المتاحة لتوليد طاقة نظيفة من خلال موقع يعد واحدا من أكثر المناطق سطوعاً للشمس في العالم وتدشين محطة بنبان للطاقة الشمسية والمقامة على مساحة قدرها ‏37 كم2 وتولد 90% تقريبًا من الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي ، كما يساهم المشروع في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وتعد محطة بنبان من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم .

واستطرد: وفقا للخطط الحكومية فإن 30% من المشروعات القومية الحالية هي مشروعات خضراء و هناك سعى لتصل النسبة إلى 50% خلال عامين من الأن .

وأضاف: تسعي مصر لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لتصبح نسبتها 42% من الطاقة الكهربائية بحلول سنة 2030، وهو ما يؤكد سعي مصر نحو انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة غير تقليدية .

كما تسعي لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات واعادة تدويرها فقد بلغ  إجمالى المخلفات المتواجدة فى مصر نحو 26 مليون طن سنوياً، والاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمخلفات خصصت 20% منها لإنتاج الكهرباء، و60 % لتصنيع الأسمدة والوقود البديل .

كما تسعي مصر لتعظيم طاقة الرياح حيث إن محطة الزعفرانة لإنتاج الطاقة من الرياح والتي تبلغ مساحتها 120 كيلو مترا مربعا تنتج نحو 554 ميجا وات هذا بخلاف محطة جبل الزيت والتي تولد 220 ميجا وات. 

وتساهم في تقليل إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 50 ألف طن تقريبًا بمقارنة بمحطات توليد الكهرباء من الوقود الحفري .

وأكد أن الاقتصاد الأخضر يعد أهم أداة لتحقيق التنمية المستدامة ، ومصر تتجه للاقتصاد الأخضر بقوة سواء من حيث اصدار سندات خضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة أو من حيث الاعتماد على طاقة نظيفة غير تقليدية أو من حيث إعادة تدوير المخلفات لتعظيم قيمتها الاقتصادية.

وأوضح أن التحدي الكبير هو زيادة المساحات الخضراء في المدن الكبرى مع عدم اغفال وضع نظام ري لا يهدر المياه لضمان تقليل إنبعاث الكربون وضمان بيئة صحية.

وأكد أن هناك جهودا كبيرة بلا شك ولكن لا يزال يحتاج مفهوم الاقتصاد الأخضر الي مزيد من الدعم المؤسسي  والتغلب على كافة مشكلات التمويل كما أرى انه يمكن اطلاق مبادرات لاطلاق مناطق خضراء بالكامل وهو حلم يمكن تحقيقه وهناك العديد من المواقع المؤهلة لذلك في سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد وأسوان وغيرها .

باحث اقتصادي جلسة التغير المناخي التغير المناخي منتدى شباب العالم دول الإتحاد الأفريقي

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