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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أطنان من السلع الفاسدة فى حملة تموينية بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية، أسفرت عن ضبط 33 قضية، وجاء أبرزها ضبط (1,200 طن كاتشب) بدون فواتير ومجهولة المصدر مدون عليها بيانات غير مكتملة تفيد جهة الصنع ومدون عليها عدد 2 تاريخ إنتاج، بحوزة المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بالدقهلية، مما يشكل خطرا على جمهور المواطنين بالدقهلية.

كما تم ضبط (بدال تموينى) لحيازته وتجميعه مقررات تموينية تقدر بمبلغ (12069 جنيهاً) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

وضبط (41 شيكارة دقيق بلدى وزنت 2,050 طن) بحوزة المسئول عن مخبز بلدى مدعم ، لقيامة بالتصرف فى حصة المخبز بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

كما تم ضبط (7 شيكارة دقيق بلدى وزنت 350 كيلو جرام) بحوزة المسئول عن مخبز بلدى مدعم ، لقيامة بالتصرف فى  حصة المخبز بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

وتم ضبط المدير المسئول عن محل جزارة ، لحيازته كمية من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية.

 

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 ضبط 7467 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (7467) شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7438) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (29) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (745) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (184) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (968) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

الدقهلية مديرية أمن الدقهلية حملة امنية شرطة التموين وزارة الداخلية

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