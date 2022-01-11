التصدي للشائعات وصناعة الوعي.. ندوة تثقيفية لحزب حماة وطن بالاسماعيلية

تنظم أمانة التدريب والتثقيف بأمانة الاسماعيلية، يوم الخميس المقبل، ندوة بعنوان صناعة الوعي وحرب المعلومات للأعضاء التنظيميين، وذلك في تمام السابعة مساءا.

وقال العميد عبد الحليم عزوز الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الاسماعيلية، إن تلك الفعالية تأتي في إطار التشكيل الجديد للأمانة وفي ضوء التوجه العام لدي الحزب للاشتراك في حرب الوعي التي أشار لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يحاضر في الندوة امين الأمانة الباحث في الشئون الأفريقية اسلام فكري نجم الدين و أعضاء الأمانة، الصحفية انجي هيبة الأمين المساعد، وأعضاء الأمانة.

ويتناول المحاضرين، عدة محاور منها صناعة الرأي العام والتأثير عليه، والإشارة الي الأطراف الفاعلة في صناعة الرأي العام المحلي والعالمي، وتسليط الضوء علي دور المجتمع المدني ودوره في حرب الوعي، بالإضافة إلي توضيح آلية سياسة الدولة للصد لانتشار الشائعات و تأمين الرأي العام الداخلي.

كما تشهد فعاليات الحوار الإعلان عن مبادرة لتدريب الكوادر الحزبية.