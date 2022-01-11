خبير بيئي: التغيرات المناخية تسببت في اختفاء بعض المدن والكائنات الحية

قال مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الغلاف الجوي أصبح غير قادر على امتصاص ملوثات الكرة الأرضية، متابعا: “الكرة الأرضية أصبحت مشتعلة”.

وأضاف مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التغيرات المناخية تسببت في اختفاء بعض المدن والكائنات الحية ومن الصعب عودتهم مرة أخرى، ولكننا نأمل في تعويض ذلك قريبا.

ونوه إلى أن ما حدث في الأعوام الماضية كان بمثابة جرس إنذار وتحذير لكوكب الأرض حول خطورة أزمة التغيرات المناخية، متابعا: “الدول الصناعية الكبرى هي السبب الأساسي في حدوث الاحتباس الحراري”.

واستطرد: “لو لم تتوقف شركات البترول عن استخدام الوقود الأحفوري سنعاني كثيرا”، مشددا على أن ذوبان الجليد في القطبين من أهم مشاكل تغيرات المناخ التي ستحدث خلال عام 2050.