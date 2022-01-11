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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مجموعة الجرافات البحرية الوطنية: الإمارات ومصر تتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة

المهندس ياسر نصر
المهندس ياسر نصر زغلول

عقب المهندس ياسر نصر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي على مشاركته كمتحدث رئيسي في فعاليات هيئة قناة السويس  لمناقشة سبل دعم قناة السويس للتجارة العالمية في ظل التحديات المختلفة، والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل، بمعرض إكسبو دبي 2020.

قال  المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "إنه لشرف لنا أن نشارك في فعالية "قناة السويس وسبل دعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة" التي تؤكد فرص النمو الواعدة في تجارة النفط والغاز وقطاع الخدمات البحرية. ولا شك أن دولة الإمارات ومصر تتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة، ونحن بدورنا ملتزمون بتعزيزها من خلال الشراكات التجارية بيننا. 

وتعتبر قناة السويس أحد الأصول العالمية الهامة وتلعب دوراً حيوياً في تيسير العمليات اللوجستية ونشاط سلاسل التوريد. وبذلك، نحن ملتزمون بدعم المؤسسات الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الشراكات الوثيقة بين البلدين".

تنظم هيئة قناة السويس فعالية هامة بعنوان" قناة السويس وتحديات التجارة العالمية" بالجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020  وذلك يوم الأحد الموافق ١٦ يناير في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت الخليج.

يشارك في فعاليات الجلسة الأولى  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحي ذكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتهدف الجلسة إلى إلقاء الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والهيئات الاقتصادية المختلفة لبلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة العالمية.

أما الجلسة الثانية فتعد بمثابة حوار مفتوح مع مجموعة من الشخصيات الفاعلة في قطاع النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي تضم كلاً من السيد جاى بلاتن الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، والسيدة هنريتا هالبيرج المدير التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة ميرسك أى بي مولر، كما يشارك السيد كيجي تومودا  نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية، والمهندس ياسر زغلول المدير التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، ويدير الحوار الإعلامي والمحامي الدولي خالد ابو بكر المستشار القانوني لهيئة قناة السويس.

ويدور النقاش حول أربعة محاور رئيسية تتعلق بأبرز التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري خلال الآونة الراهنة، علاوة على مناقشة التوجهات البيئية الحديثة والمتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مخاطر التغير المناخي، فضلا عن طرح الرؤى المختلفة لكيفية مواكبة المتطلبات التكنولوجية المرتبطة بتطور الصناعة في ظل الأطروحات الجديدة الخاصة بإنترنت الأشياء وغيرها.

 وتستهدف فعالية قناة السويس تدعيم أواصر التعاون مع شركاء النجاح، والاستماع إلى آراء العملاء ومدى تقييمهم لأداء وسياسات قناة السويس في دعم التجارة العالمية،  بالإضافة إلى شرح آليات العمل والتطوير بقناة السويس واستعراض الرؤية المستقبلية خلال الفترة القادمة، وما توفره مشروعات تنمية منطقة قناة السويس من فرص واعدة لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية بشكل فاعل ومستدام.
 

الاسماعيلية قناة السويس اخبار المحافظات اخبار هيئة قناة السويس معرض إكسبو 2020 دبي

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