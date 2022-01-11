تحرك تشريعي لـ إنشاء بورصة لمنتجي التمور

تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بشأن إنشاء بورصة لمنتج التمور في الوادى الجديد.

وتابعت التمامي، فى المذكرة الإيضاحية:" تنتشر زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد، وأصبحت مصر من الدولى الكبرى في إنتاج التمور، الأمر الذي يستدعى التفكير خارج الصندوق، لتسويقه عالميا، حيث لا يتم الآن تصديره بالشكل اللائق، الذى يفيد الاقتصاد المصرى.

واستكملت:" يظل المنتج في محافظة الوادي الجديد لا يجد من ينقلة ولا يسوقه وتظل أسعاره منخفضة جدا هناك، الأمر الذى يضر بالمزارع ويضر بالاقتصاد القومي".

وتابعت:" نقترح انشاء بورصة للبلح، الأمر الذى يعظم الاستفادة من إنتاج التمور ويعمل على تطوير الصناعات القائمة عليها، حيث أن إنشاء بورصة للتمور يعتبر فرصة تسويقية عظيمة وستعمل علي رواج سوق التمور، مشيرة إلى أن البورصة تهدف إلى فتح منافذ تسويقية جديدة ، بالاضافة الى أنها ستعمل على منع احتكار التجار لمنتج التمور وخاصة في موسم البلح وبالتالي سيزيد سعر البلح مما يعود بالنفع على المزارع .

وأضافت:" أهمية إنشاء بورصة للتمور تعتبر خطة استراتيجية لتسويق البلح محليا وإقليميا وعالميا مع ازدياد السعر وفق متطلبات واحتياجات السوق وتعمل على تنمية الاقتصاد وازدهاره، مؤكدة أن إقامة البورصة سينظم حركة البيع والشراء فضلا عن ضبط الأسعار في عمليتى بيع وشراء التمور سواء للمنتج والمشترى بما لا يؤدى إلى خسارة منتج التمور وتقنيين مكسب التاجر وتنظيم اسعار التمور المصدرة.

