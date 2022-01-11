وفاة اثنين وإصابة آخر في انهيار عقار بدمياط

لقي شابان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، وأصيب آخر، إثر انهيار عقار مكون من خمسة أدوار بمنطقة ميدان سرور بمدينة دمياط.



وكانت مديرية أمن دمياط قد تلقت بلاغا ظهر اليوم بانهيار عقار بمنطقة ميدان سرور بمدينة دمياط، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم التعامل معه لإنقاذ المواطنين.



وتواصل قوات الحماية المدية عملية الإنقاذ، وتم انتشال جثتين وهما "أيمن شدى جمعة" 47 عاما من قرية البستان التابعة لمركز دمياط، و"أحمد حسن الجرحى" 27 عاما من مدينة شربين، وتم نقل مصاب واحد "وجيه شحاتة" 50عاما، فيما انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه.