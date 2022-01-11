ممثل مصر بـ نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان: الدولة بذلت جهودا نوعية لتحسين أوضاع السجون

قال ممثل مصر بـ نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه على صعيد أوضاع السجون، فقد بذلت الدولة المصرية جهودا نوعية لتحسين أوضاع السجون، حيث جاء قرار غلق ثلاثة سجون عمومية وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون فى إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيدا لدمجهم بالمجتمع.

وتابع “ممثل مصر”، خلال كلمته بمنتدي شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي، انه ما كان لذلك أن يتم بدون شراكة حقيقية وهادفة مع المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني، والذى يساهم فى تطوير البرامج والإستراتيجيات بما يتمتع به من خبرات متراكمة.

وأشار إلى انه تكريما لدور المجتمع المدني، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، لافتا إلى أنه كانت دعوته من قبل لتعديل القانون المنظم لعمله، تشجيعا له على العمل بحرية والمساهمة كشريك وطني هام فى بناء الجمهورية الجديدة.