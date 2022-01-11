كورونا يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة..تعرف على المصابين

واصل فيروس كورونا المستجد ضرباته القوية في العالم حيث هاجم خلال الفترة الاخيره معظم الدوريات العالمية ليصل إلى مصر و يضرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

ويستعد فريق الأهلي خلال الفترة الحالية لمواجهة الجونة الخميس المقبل في إطار اولي مباريات كأس الرابطة.

وفوجئ الجميع في الاهلي بصدمة غير متوقعة حيث كشف بعض اللاعبين عن إصابتهم بأعراض برد شديدة ليتم اجراء مسحة طبية يوم السبت واكتشاف الكارثة بإصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا المستجد.

وكشف طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري أحمد أبو عبلة إصابة 5 من لاعبي النادي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وعبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أكد طبيب الفريق المصري إيجابية عينة كل من ياسر إبراهيم وبيرسي تاو المحترف الجنوب إفريقي، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل والموزمبيقي لويس ميكسيوني.

وأوضح أبو عبلة أن الخماسي يخضع حالياً للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة الدائمة، ويتم متابعتهم حالياً بصفة مستمرة.

وكان الجهاز الطبي أشرف على خضوع اللاعبين الخمسة لمسحة طبية خارج النادي السبت الماضي قبل بدء المران بسبب شعورهم ببعض الأعراض.

كان الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن يوم الأحد الماضي إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق.

وقال أبو عبلة إن نتيجة مسحة الخماسي؛ ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر، جاءت إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج النادي.

وأعلن اليوم الثلاثاء احمد عبد القادر نجم الأهلي تعافيه من فيروس كورونا عقب إجراء مسحة طبية حيث نشر عبر حسابه بموقع “ انستجرام ” صورة له وكتب “صباح الفل سلبي كورونا ”.