عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تدابير مالية واقتصادية لدعم الشباب والنساء والفئات المهمشة

مشيرة خطاب: السيسي خصص100 مليون دولار في بداية الجائحة للتعامل مع كورونا

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب ، إنه مصر أطلقت مبادرات صحية وقطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي ، متابعةً أنه تم تخصيص  100 مليون دولارللتعامل مع جائحة  كورونا في بدايتها وتم اتخاذ تدابير مالية واقتصادية لدعم الشباب والنساء والفئات المهمشة .

وأضافت مشيرةخطاب خلال فعاليات جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم ، أن الفئات الأكثر تعرضًا للخطر تتمثل في النساء والأطفال ومتحدي الإعاقة والمنسين واللاجئين والنازحين وغيرهم  .
 

وتابعت ، أن السؤال هنا " هل كان العالم مستعدًا لهذه الجائحة ؟" وسنجد أن الإجابة بالنفي ، فقد اجتاحت كورونا العالم وكانت أزمة دولية ولكن غاب عنها التعاون الدولي، مشيرة إلى أن هناك محاولة لاستدراك ذلك من خلال دبلوماسية التطعيم .

وأكملت، أن هناك قوة إستيعاب كامنة لم نكن نعلم بوجودها، لكننا أدركنا هذا القوة خلال محاربتنا لهذا الفيروس .

واستطردت: لدى توصيتين ،الأولى دعوة أعضاء الأمم المتحدة للنظر في تعديل ميتاق الأمم المتحدة باعتبار الأوبئة وتغير المناخ والزيادة السكانية من العولمل التي تهدد السلم والأمن الدولي وتتطلب تدابير لمعاونة الدول النامية المتضررة .


واردفت أن التوصية الثانية هى تمكين الأمن للأمم المتحدة للقيام بدوره وفق ميثاق الأمم المتحدة حال عجز مجلس الأمن بالقيام بدوره بسبب الفيتو وذلك للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة .

 

مشيرة خطاب كورونا جائحة كورونا منتدى شباب العالم اخبار توك شو

ترشيحاتنا

العقرب والعذراء أبرزها.. دينا بدر تكشف عن 5 أبراج تملك الحاسة السادسة

1,806 دولار للأونصة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب العالمية اليوم

إيفاني لاعب النسور: تمنيت أن يكون محمد صلاح "نيجيريًا".. وسنفوز على مصر | حوار

للمعاهد الأزهرية.. تعرف على شروط الاعتماد في ضمان جودة التعليم

كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء اجارب جارتها الشمالية الصاروخية

هل يجوز إخراج كفارة الحلف على أقساط ؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

كورونا يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة..تعرف على المصابين

البحوث الفلكية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 على مقياس ريختر

زلزال اليوم .. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

في أولى جلسات محاكمتها.. الكويتية صفاء زمان تتراجع وتنفي إساءتها لمصر

أسعار البنزين في السعودية.. الممكلة تعلن سعر المحروقات خلال يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

فيديو

حرامي أحذية في جنازة الإعلامي وائل الإبراشي.. فيديوجراف

الأسود والنسور| سر ألقاب منتخبات أفريقيا بأسماء الحيوانات ..فيديو جراف

عازف الكولة عبد الله حلمي.. فقد صوته بعد معاناة مع السرطان |فيديو

علي جمعة يحذر من تفسير حلم قبل الفجر.. ما السبب ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ