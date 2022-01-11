مشيرة خطاب: السيسي خصص100 مليون دولار في بداية الجائحة للتعامل مع كورونا

تدابير مالية واقتصادية لدعم الشباب والنساء والفئات المهمشة

قالت السفيرة مشيرة خطاب ، إنه مصر أطلقت مبادرات صحية وقطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي ، متابعةً أنه تم تخصيص 100 مليون دولارللتعامل مع جائحة كورونا في بدايتها وتم اتخاذ تدابير مالية واقتصادية لدعم الشباب والنساء والفئات المهمشة .



وأضافت مشيرةخطاب خلال فعاليات جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم ، أن الفئات الأكثر تعرضًا للخطر تتمثل في النساء والأطفال ومتحدي الإعاقة والمنسين واللاجئين والنازحين وغيرهم .



وتابعت ، أن السؤال هنا " هل كان العالم مستعدًا لهذه الجائحة ؟" وسنجد أن الإجابة بالنفي ، فقد اجتاحت كورونا العالم وكانت أزمة دولية ولكن غاب عنها التعاون الدولي، مشيرة إلى أن هناك محاولة لاستدراك ذلك من خلال دبلوماسية التطعيم .

وأكملت، أن هناك قوة إستيعاب كامنة لم نكن نعلم بوجودها، لكننا أدركنا هذا القوة خلال محاربتنا لهذا الفيروس .

واستطردت: لدى توصيتين ،الأولى دعوة أعضاء الأمم المتحدة للنظر في تعديل ميتاق الأمم المتحدة باعتبار الأوبئة وتغير المناخ والزيادة السكانية من العولمل التي تهدد السلم والأمن الدولي وتتطلب تدابير لمعاونة الدول النامية المتضررة .



واردفت أن التوصية الثانية هى تمكين الأمن للأمم المتحدة للقيام بدوره وفق ميثاق الأمم المتحدة حال عجز مجلس الأمن بالقيام بدوره بسبب الفيتو وذلك للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة .