دعم رئاسى غير محدود.. وزير الرياضة: منتدى شباب العالم حدث عالمي مؤثر

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن منتدى شباب العالم الذى يقام حاليا بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مدينة شرم الشيخ حدث عالمي يتجمع فيه شباب العالم تحت سقف واحد لمناقشة كافة القضايا الدولية والعالمية والبحث عن حلول لها.



وقال وزير الرياضة فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الرئيس السيسى منح الشباب الثقة والدعم الكامل لايمانه الكبير بقدرات شباب مصر ورغبتهم القوية فى خلق الكوادر الشابة القادرة على قيادة قاطرة التنمية والتطوير فى مصر.

وترى وزارة الشباب والرياضة، إن منتدى شباب العالم يعد أحد أهم المعالم التي تميز الجمهورية الجديدة وينبثق بالأساس من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على تمكين الشباب، وأصبح يمثل علامة فارقة في مجال العمل الشبابي ليس في مصر فقط وإنما على المستوى العالمي.

واكدت أن اعتماد منتدى شباب العالم كمنصة دولية وملتقى لشباب العالم من قبل لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة فضلاَ عن إشادة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتلك التجربة المصرية العالمية كإسهام مصري للمجتمع الدولى أتاح مسارات ومجالات غير مسبوقة للحوار بين الحكومات والشباب وبين شباب العالم حول مختلف القضايا والموضوعات والرؤي الوطنية والدولية، تقديراً لما ساهمت به النسخ الثلاثة التى سبق عقدها للمنتدى منذ انطلاقته الأولى في شرم الشيخ عام 2017 ، فأصبح المنتدى الجسر الأهم للتواصل بين شباب العالم والمنصة التي تعبر عن تطلعات وطموحات الشباب وأصبح الركيزة الأهم التي نعمل في وزارة الشباب والرياضة من خلالها وفى ضوء مخرجاتها على تنفيذ وطرح المزيد من المبادرات والبرامج والمشروعات الشبابية في مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية.