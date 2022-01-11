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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور جماهيرى كبير من الشباب لورشة الديكور السينمائي بتقنية الواقع الافتراضي

صدى البلد

وسط حضور واسع للشباب أقام  المركز القومى للسينما  لأول مرة فى مصر ورشة الديكور السينمائي بتقنية الواقع الافتراضى فى مركز ثروت عكاشة الثقافى.


و كانت المفاجأة بالورشة هو حضور وفد "إيطالى"  للمشاركة بالفعاليات، وقد ابدى أمام الجميع اعجابه بالتجربة و بالتطور فى ورش السينما فى مصر بشكل يرقى إلى العالمية ، كما اجمع معظم الحاضرين ان هذة التجربة عالمية ويمكن ان تفعل تغير جزرى فى صناعة السينما .

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كما شارك الكاتب مجدى الشحرى مدير عام الانتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافى فى تجربة الواقع الافتراضى من خلال نظارة مجسمة الابعاد فى الديكور السينمائي فى تجربة فريدة تقام للمره الأولي بمصر، كما قام مشرف الورشة المهندس شادى العناني بشرح محاضرة عن كيفية تفعيل التجربة ثلاثية الابعاد بالديكور السينمائي.

وخلال الورشة تم تنفيذ تجربة النظارة مجسمة الابعاد على اول ١٦ من المتدربين وذلك لتنفيذها بشكل عملى وعلمى بالورشه لكى تواكب تطور السينما العالمية.


يذكر أن ورشة الديكور السينمائي يقدمها المركز القومي للسينما للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما وذلك بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون  بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

حقوق الإنسان حياة كريمة المركز القومي للسينما ثروت عكاشة القومي لحقوق الإنسان

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