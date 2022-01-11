مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية تعلن عن إشهار مركز شباب جديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، اتخاذ الاجراءات القانونيه واجبه الاتباع وفى اطار قانون الشباب رقم ٢١٨ لسنه ٢٠١٨ تم اليوم اشهار مركز شباب تابعه لفرع شباب شرق، وهو (مركز شباب الصفا).

أقرأ أيضًا:

كوبري ستانلي.. خليجي بحري نادر يبرز جمال الإسكندرية.. وأول جسر يخترق مياه عروس البحر الأبيض المتوسط.. ويعتبره السكان بمثابة جسر الفنون «الحب» في باريس

وذكرت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية أن هذا المركز اضافه جديده للهيئات الشبابيه بعروس البحر الابيض، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بالوصول الى الاماكن الاشد احتياجا.



وأوضحت د صفاء الشريف أنه بإشهار المركز يصبح عدد مراكز الشباب في الإسكندرية ٦٣ مركز، مضيفة أن المركز الجديد الذى تم إشهاره يقع فى منطقه شرق.