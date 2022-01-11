حكم إخراج الرحمة على الميت.. دار الإفتاء توضح كيفيتها وأفضلها

حكم إخراج الرحمة على الميت.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، سؤالاً يقول: إذا قمت بشراء قرص بغرض توزبع صدقة على الميت فعلى من توزع؟.

حكم إخراج الرحمة على الميت

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إخراج الطعام من الأعمال الصالحة ويجوز توزيعها على الفقراء وغيرهم، يصل الثواب، مشدداً على أن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام، إلا أنه يمكن في حالة العمل الصالح يمكن تحقيقها بقدر المستطاع، لأن إطعام الطعام من الأعمال الخيرة.

حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية

حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية؟ ..سؤال ورد لدار الإفتاء من شخص يسأل عن ما حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية؟، وجاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ما حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية؟ أنه جائز ويثاب صاحبه عليه إن شاء الله.



حكم الصدقة الجارية عن الميت

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة الجارية التى تصل حسناتها إلى المسلم تكون قبل الممات وبعده.

وأوضح «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه إذا كان الشخص يريد وهو على قيد الحياة أن يفعل عملًا صالحًا له على هيئة صدقة جارية فجائز وتستمر حسنات ذلك العمل حتى بعد وفاته.

وتابع: أنه لو توفى الإنسان وأراد أبناؤه فعل صدقة جارية له فجائز أيضًا، وثواب ذلك العمل تزيد من درجاته فى الجنة وتضيء له قبره لأن أبناءه من كسبه.

هل يجوز عمل الصدقة الجارية لأكثر من شخص ؟

وأجاب الشيخ على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونة( أبي وأمى توفوا فهل يجوز عمل الصدقة الجارية لهم ولأكثر من شخص ؟ وما حكم مقاطعة عمى لأنه يريد ان يعيش معتكف فى منزل واحد ويقابلنا لا يكلمنا ؟).

وأوضح فخر، خلال إجابته قائلًا: أن من أراد أن يخرج صدقة جارية لأكثر من شخص أو لبناء مسجد أو مدرسة أو ما الى ذلك فيجوز ولا مانع من ذلك، مادام فيها نفع عام ودائما للمسلمين فهذه تكون صدقة جارية عن نفسي وأولادى وعن من أريد فهذا جائز.

وتابع قائلًا: أما المقاطعة للعم الذى يعيش معاكم فى منزل واحد ولا يسأل ولا يسلم عليكم فهو ربما يحب الإعتكاف أو أن يكون مع نفسه ولا يختلط بأحد فى هذه الحالة ففى هذه الحالة وجب عليكم أن لا تقاطعوا رحمكم حتى لو هو الذى قطعها.

وأشار الى أن هناك فرق بين قطع الرحم والوصل فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا))، فلو هو قطعنا ونحن وصلناه فنحن نكون واصلين بالرحم أما إذا قطعنا ولا نصله فهكذا نكون قطعنا الرحم مثلما قطعها هو فعلينا أن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ونحصل على الأجر والثواب من عند الله حتى لو كانت مقطوعة من جانب هذا العم.