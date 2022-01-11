شاهد عيان: العقار المنهار بدمياط خال من السكان وملاكه تركوه لخطورته

محافظة دمياط

أكد أحد شهود العيان حول العقار المنهار بميدان سرور بدمياط والذى يعمل بأحد المحال التجارية بجوار العقار المنهار، إن كل من كان في الشارع سمعوا دوى صوت هائل يشبه الانفجار وفور خروجهم من منازلهم ومحالهم التجارية فوجئوا بالعقار الصادر له قرار ازاله وخال تماما من السكان انهار على الارض.

وتابع ، انه تم إخطار شرطة النجدة على الفور وجاءت قوات الحماية المدنية حيث كان يقف تحت العقار رجلين ليسوا من ساكنه العقار وفور انهياره لقوا حتفهم على الفور وكان يمر بجوارهم رجل ثالث أصيب وتم نقله للمستشفي بسيارة الإسعاف.

وأشار إلى أن العقار المنهار كان عبارة عن أرضي وثلاثة أدوار علوية وروف، ملك مسعود مسعد الخولى وهو خالى من السكان منذ فترة طويله لخطورته.

واكد مصدر طبي بمديرية الصحة بدمياط أن ضحايا العقار المنهار هم، ايمن رشدي ابراهيم جمعة 47 سنة من قرية البستان بدمياط واحمداسماعيل حسن الجرحي 27سنة ومقيم بمركز شربين بالدقهلية وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى.

بينما أصيب، وجيه شحاتة شنشن 50سنة أثناء مروره بجوار العمارة ، مصاب بنزيف بالمخ و يتلقى العلاج بمستشفي التخصصي.

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