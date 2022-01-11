فتاة من غانا: شعرت بالانبهار بعد مشاركتي في منتدى شباب العالم

كشفت إيميليا أكوما فتاة من غانا تشارك في فعاليات منتدى شباب العالم، تفاصيل حضورها جلسات المنتدى.

وقالت إيميليا أكوما في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" شعرت بالانبهار بعد مشاركتي في منتدى شباب العالم ".

وأضافت إيميليا أكوما:" رأيت شباب لديهم أفكار مختلفة يكسرون قاعدة بأن الشباب لا يمتلكون أفكار ابداعية كثيرة ".

وأكملت :" انا واجهت الكثير من التحديات وكل تلك الأمور أثرت على نظرتي للحياة وفهمي للكثير من الأمور ولكن هذا لم يوقفني وأنا مناصرة للشباب والآن أعمل في بلدي في إطار منظمة لدعم الشباب ".

ولفتت إيميليا اكوما:" الحياة صعبة وهناك الكثير من الاشياء التي تؤدي إلى الاكتئاب لكن في الحقيقه هناك وجه مشرق دائما".