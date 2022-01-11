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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وفيق نصير: من المهم الاتفاق على تمويل الدول المتأثرة بتغيرات المناخ بـ 100 مليار دولار سنويا

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

أشاد الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، بجلسه المناخ في منتدى شباب العالم.

أكد وفيق نصير،  في مداخلة هاتفية لقناة النيل الإخبارية “Nile News”، أن مؤتمر شباب العالم في نسخته الحالية ٢٠٢٢ هام جدا لمؤتمر cop7، مشيرا إلى أنه بروفة جيدة لمؤتمر المناخ، والمقرر إقامته آخر العام في مصر. 

وأضاف وفيق نصير، أننا نأمل الكثير في المؤتمر القادم المناخ في مصر، ومصر متأثرة بالتغيرات المناخية، لافتا إلى أن من المهم أن نتفق على التمويل المطلوب ب ١٠٠ مليار دولار سنويا للدول المتأثرة بالتغيرات المناخية وعلى رأسها مصر.

وتابع أن الموضوع ما حدث في جلاسكو مقلق  وما خرج به ليس المرجو، ونريد أن تصل للطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة ٧٠٪ في الأعوام القادمة مستدركا أن البرلمان العالمي للبيئة يحاول وضع الدول على الطريق السليم نحو بيئة أفضل لنا جميعا.

وأكد أن جهود مصر لا تنكر في الحفاظ على البيئة، وتم عمل خطوات هامة، وتحاول التواكب مع الأضرار المحيطة بمصر، ويجب التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، متابعا أن الهيدروجين الأخضر هو المنتج من المياه بواسطة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين حديث العالم حاليا.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن إقامة مصر المجلس الوطني للتغيرات المناخية أمرا في غاية الأهمية، ولابد أن نبدأ من الآن، ونحضر للمؤتمر المناخ القادم، ونساعد الدول الكبرى في الاتفاق على خطة ملموسة للحفاظ على درجة الحرارة لا تزيد عن ١.٥ درجة مئوية وكذلك تظهر مصر للعالم الاستثمارات في البيئة والتي تحتاج مصر للدعم المادي لها.

وفيق نصير البرلمان العالمي اخبار التوك شو شباب العالم جلسة المناخ

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