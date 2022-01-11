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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حماد الرمحي: منتدى شباب العالم أول منصة دولية للسلام والتنمية

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الصورة المشرفة التي ظهرت بها النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم الذي انطلقت أعماله بمدينة شرم الشيخ، أبهرت العالم، وكشفت الدور الريادي والحقيقي لمصر الجديدة. 

وأكد «حماد الرمحي» أن التطور الكبير في شكل وبرامج وأهداف وأنشطة المنتدى لفت انتباه جميع دول العالم، وأثار اهتمام جميع المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، التي صنفت المنتدى رسمياً كمنصة دولية سنوية لقضايا الشباب والتنمية.

وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين على أن المنتدى يعتبر أول منصة دولية للشباب والتنمية والسلام، باعتباره منصة دولية تناقش قضايا الشباب والتنمية، وتحمل معها رسائل السلام والمحبة والتلآخي بين الشعوب.

وأكد حماد الرمحي أن الإهتمام غير المسبوق الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المنتدى يكشف عن مدى اهتمامه بقضايا الشباب، والحرص على مستقبلهم، ومشاركتهم في عمليات بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد حماد الرمحي بالمحاور الرئيسية للمنتدى والتي تدور حول القضايا الهامة والبارزة التي تشغل بال القرية الكونية وفي مقدمتها السلام والتنمية والابداع، وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية وتغير المناخ، فضلاً عن الموضوع الأهم والأبرز حول تأثيرات ما بعد فيروس كورونا على العالم.

بالإضافة إلى قضايا الشباب ومستقبل الطاقة والبيئة والدراسة عن بعد والتحول الرقمي والتكنولوجيا والجيل الخامس وريادة الأعمال.

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