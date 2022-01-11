أداء البورصات العربية اليوم.. إرتفاع أسواق المال بختام التعاملات.. مؤشر سوق دبي يحقق مكاسب للجلسة الثاني وقطر السادسة

البورصات العربية اليوم:

ارتفاع جماعي لمؤشرات لبورؤصة المصرية.

مؤشر سوق دبي يحقق مكاسب للجلسة الثاني بسيولة تقارب 500 مليون درهم.

مؤشر بورصة قطر يغلق على صعود للجلسة السادسة على التوالي.

ارتفاعات قوية للمؤشرات الكويتية وسط سيولة تتجاوز 72 مليون دينار.



شهدت أسواق المال العربية والخليجية اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022، ارتفاع في أغلبية أسواق الخليج الكبرى، كل سوق مال على حدة، حيث جاءت المؤشرات كالتالي:

سوق دبي المالي

حقق المؤشر العام مكاسبا للجلسة الثانية على التوالي ليغلق مرتفعا بنسبة 0.30% عند مستويات 3229.57 نقطة وسط دعم من أسهم القطاع العقاري .وبلغت السيولة 497 مليون درهم.

وصعد سهم إعمار العقارية مجددا فوق مستويات الـ 5 دراهم خلال التعاملات قبل ان يقلص مكاسبه بختام الجلسة ويغلق عند 4.990 درهم .

بورصة قطر

واصل المؤشر العام رحلة الصعود للجلسة السادسة على التوالي ليغلق المؤشر عند 12.056 وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2015.

الأنظار تتجه صوب نتائج بنك QNB وسياسة التوزيعات والتي سيتم الإعلان عنها يوم غد.

بورصة الكويت

حققت المؤشرات الكويتية إغلاقات قوية وسط سيولة قوية تخطت 72 مليون دينار.

مؤشر الكويت الأول واصل الصعود للجلسة السادسة ليغلق عند 7795 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نهاية نوفمبر الماضي فيما يلغت مكاسب السوق الرئيسي 0.76%.

السوق السعودي

أنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.90% وفوق مستويات 11600 نقطة ، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقطاع المصارف حيث دعمت أسهم مصرف الراجحي السوق بعد ارتفاع السهم 1.5% كذلك سجلت أسهم كل من بنك ساب والأهلي السعودي مكاسب.

4.6 و1.3 في المائة على الترتيب وأغلق سهم إكسترا على تراجع متجاهلا ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 24% بالربع الأخير من العام 2021 على أساس سنوي كذلك أغلق سهم بترورابغ على تراجع بنسبة 3% عقب تقديم الشركة طلبا لخفض رأسمالها ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

في حين أنهى مؤشر السوق الموازية "نمو" الجلسة على ارتفاعات طفيفة مغلقا فوق مستويات25845 نقطة وسط سيولة فاقت 190 مليون ريال وأحجام تداول تجاوزت 851 ألف سهم

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية جلسة الاثنين على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها ، حيث أغلق الثلاثيني الرئيسي فوق مستويات 12000 نقطة بارتفاع قدره 0.37% ، في حين أغلق السبعيني عند مستويات 2319 نقطة.

تأتي هذه الارتفاعات بالتزامن مع إعلان المركزي المصري منح البنوك المحلية سيولة طارئة ضمن شروط وارتفاع معدل التضخم بالمدن إلى 5.9% في ديسمبر.

البورصة الفلسطينية

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسبة 0.09 % ما يعادل 0.53 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 612.48 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 304,157 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 612,574 دولارًا نُفِّذت من خلال 99 صفقة.

مؤشرا البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,794.93 بارتفاع قدره 4.39 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.10 بارتفاع قدره 3.28 نقاط عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و756 ألفًا و429 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 862 ألفًا و683 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 75 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.34%، عند مستوى 2175.81 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.9 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3566 صفقة.