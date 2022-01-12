عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 12-1-2022

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، استقرارا في أسعار الدينار الكويني علة سعر نهاية تعاملات الأمس داخل  شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية، وعبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عند 51.764 جنيه للشراء، و52.103 للبيع. 

وشهد سعر صرف الدينار أمام الجنيه في البنوك المصرية كالتالي: 

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي  

بلغت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية عند نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي 

وحافظ سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري على استقراره عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

الدينار الكويتى بالبنك الأهلى المتحد 

حافظ الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي 

أظهر التقرير المسائي للمال استقرار مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.

الدينار الكويتي الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الدينار الكويتى بالبنك الأهلى المتحد الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي سعر صرف الدينار

ترشيحاتنا

في أقل من سنة.. رجل يحصل على 12 جرعة من لقاح كورونا

ميرور البريطانية: مصر من أفضل الوجهات السياحية في 2022

كلب يغرس أنيابه في رأس رضيع 23 مرة.. ووالدته نائمة على الأريكة

دعاء يجلب الغنى علمه الرسول لابنته فاطمة .. اغتنمه

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 - 1 - 2022.. والقنوات الناقلة

أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 12-1-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ