أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 12-1-2022

شهد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، استقرارا في أسعار الدينار الكويني علة سعر نهاية تعاملات الأمس داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية، وعبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عند 51.764 جنيه للشراء، و52.103 للبيع.

وشهد سعر صرف الدينار أمام الجنيه في البنوك المصرية كالتالي:

الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية عند نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وحافظ سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري على استقراره عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

الدينار الكويتى بالبنك الأهلى المتحد

حافظ الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهر التقرير المسائي للمال استقرار مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.