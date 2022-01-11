بعد هدف إيهاناتشو.. نيجيريا أكثر منتخب سجل فى مصر بكأس الأمم الأفريقية

عزز هدف النيجيري كيليتشي إيهاناتشو في شباك منتخب مصر الأول لكرة القدم في مستهل مباريات الفريقين في كأس أمم إفريقيا، رقما تاريخيا للنسور الخضراء.

وسجل إيهاناتشو الهدف الأول لمنتخب نيجيريا ضد مصر في مستهل مباريات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا في الدقيقة 30.

ومن أصل 89 هدفا تلقاهم منتخب مصر عبر تاريخه في 101 مباراة في كأس أمم إفريقيا، سجلت نيجيريا 12 هدفا منهم.

نيجيريا هي أكثر فريق سجل في مرمى مصر في كأس أمم إفريقيا، في 9 مباريات بين الفريقين في البطولة.

وتلي نيجيريا الجزائر بـ 9 أهداف، وكوت ديفوار بـ 8 أهداف.