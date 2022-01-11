برلماني: مصر لم تتوان يوما عن نصرة القضية الفلسطينية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا، فهى دائما حاضرة فى كافة المحافل الدولية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل امتد ليشهد إعادة إعمار قطاع غزة وإعلان بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع، وفقا لما سبق وتم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بشأن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.



وأضاف محسب فى تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الدولة المصرية لم تتوان يوما عن نصرة القضية الفلسطينية، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، وكافة التحركات المصرية على الصعيد الإقليمي هى فى الأساس تحقق الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، بالإضافة لحشد الدعم العربي من أجل إنهاء الجمود الذي لاحق القضية ولهذا فإن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم القضية بمختلف الاتجاهات.



مساندة القضية الفلسطينية



وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم وتساند القضية، ولعل مبادرة الإعمار كانت بمثابة رسالة قوية للخارج بأن مصر تعتبر هذه القضية أولوية قصوى، لكونها من ثوابت السياسة المصرية لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

ومن جانبه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشرم الشيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شدد من جانبه على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دولياً واقليمياً من أجل ايجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة.

وتم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء علي المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الاردن الشقيق من اجل اعادة احياء عملية السلام.