مدير حفائر بعثة برشلونة: البهنسا غنية بالآثار.. وسبب وحيد لانتداب بعثات أجنبية للتنقيب في مصر

بعد اكتشاف مقبرتين من العصر الصاوي

توجت بعثة جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم إنجازاتها بالتنقيب في منطقة آثار البهنسا في المنيا، بقيادة "مايته ماسكورت" و"أستر بونس ميلادو"، بالعثور على مقبرتين من العصر الصاوي، هذه المنطقة الغنية بالآثار كانت ملتقى الأثرياء في الحضارات القديمة، بل وشهدت الحضارة المصرية القديمة والعصر الروماني واليوناني وكانت المدينة الثانية في مصر بعد الإسكندرية في العصر نفسه.

د. حسان عامر مدير حفائر البعثة وأستاذ اللغة المصرية القديمة بقسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة، يروي لـ «صدى البلد» في حوار خاص، تفاصيل الاكتشاف الأخير ورحلة التنقيب بالمنطقة على مدار 30 عاما، ويفسر سبب انتداب بعثات أجنبية للبحث عن الآثار في مصر، وإلى نص الحوار...

صورة جوية لقرية البهنساوتظهر فيه الجبانة الاسلامية بالبهنسا

آثار البهنسا

حدثنا عن تاريخ البعثة في مصر.

بعثة جامعة برشلونة تعد بعثة مشتركة تضم أعضاء من جامعات مختلفة، باعتباري مدير الحفائر أمثل جامعة القاهرة وكلية الآثار، والأعضاء هم جامعة برشلونة وجامعة مونبلييه وعدة جهات أخرى في أسبانيا ونعمل في المنطقة منذ عام 1992 أي قبل 30 عاما وفي البداية كانت بعثة مشتركة مع المجلس الأعلى للآثار (وزارة الآثار) حاليا، ثم أصبحت بعثة أسبانية خالصة.

وماذا عن العمل في منطقة بهنسا بالمنيا؟

نعمل في منطقة البهنسا كمنطقة أثرية غنية وثرية جدا من مختلف العصور وهي معروفة في الحضارة المصرية القديمة منذ الدولة الحديثة في حدود عام 1500 قبل الميلاد وتوجد شواهد أثرية في المنطقة من هذه الفترة وخاصة من عصر الرعامسة، ولكن كان المعروف عن البهنسا وشهرتها نفسها للعصر اليوناني والروماني لأن كل الاكتشافات التي تمت قبل ذلك من هذا العصر.

وتلى الاكتشافات عصور أخرى ما بعد ذلك من العصر القبطي والعصور الإسلامية في معابد آية الفتح الإسلامي في هذه المنطقة.

وما هي أول الاكتشافات بالمنطقة ؟

كانت أول اكتشافات منطقة البهنسا من العصور الفرعونية في العصر الحديث أي منذ حوالي 40 سنة واكتشف محمود حمزة مقابر من العصر الصاوي من الأسرة 26 وسمي اكتشافه بالمقبرة رقم 1 نظرا لأنها الأولى التي يتم اكتشافها من العصر الصاوي بالمنطقة.

تلاها اكتشاف مقابر أخرى من اكتشاف البعثة نفسها وهي المقبرة 1 و 3 من العصر الصاوي التي اكتشفها حمزة أيضا بالإضافة إلى مقابر أخرى من العصر اليوناني والروماني.

وهل منطقة البهنسا غنية بالآثار ؟

نعم، هي منطقة غنية بالآثار ومنطقة البهنسا كانت في العصر اليوناني والروماني من أهم المدن في مصر القديمة وكانت في العصر اليوناني والروماني المدينة الثانية بعد الإسكندرية وكل أثرياء الإسكندرية كان لهم مساكن في البهنسا لقضاء الإجازات بها، وكانت غنية جدا بالمعابد ثم بعد ذلك بالكنائس ونالت شهرة واسعة ثم ازدادات شهرتها في العصر القبطي والعصور الإسلامية.

المقبرة رقم 1 من العصر الصاوي . أول المقبر المكتشفة في البهنسا في ثمانينيات القرن الماضي

اكتشافات العصر الصاوي

ما هو تاريخ العصر الصاوي ؟

العصر الصاوي من العصور الهامة وهو عصر النهضة للحضارة المصرية القديمة التي كانت قديما عبارة عن ثلاثة قمم كبيرة وهي الدولة القديمة، والوسطى والحديثة وبعد الدولة الحديثة بدأت الحضارة المصرية في الانهيار ولكن في العصر الصاوي للأسرة الصاوية التي حاولت إعادة مجد الحضارة المصرية القديمة، حتى أنهم في الكتابة استعانوا بالكتابة القديمة التي يرجع عمرها إلى أكثر من 1500 عاما على عكس الدولة الحديثة المستخدمة، وكانو افي الدلتا ولكن كل القرى والمدن الهامة في البهنسا كان لهم الكثير من الشواهد في الأقاليم التي تعود لهذا العصر..

ماهي معايير اختيار المناطق للتنقيب؟

أي منطقة يكون لها دلائل أو شواهد أثرية توجهنا للعمل في المنطقة مثل كسر الفخار أو كسر أحجار جيرية، ولا بد أن يكون هناك شواهد أثرية مثل وجود تل أثري أو بقايا طوب لين، ويتضح قيمته في فصل الشتاء حين يكون مبتلا بندى الصباح ويظهر اختلافه مع ما يحيط به من أرض.

مقبرة رقم 53 . تم الكشف عنها هذا العام

ما قيمة الاكتشاف الأخير بمنطقة بهنسا ؟

الاكتشاف الأخير في المنطقة يعد امتدادا لاكتشاف آخر تم قبل عامين في 2020 كنا اكتشفنا مقابر من العصر الصاوي لكن لم يكن لها صدى كبير في البلد وكانت المقابر مغلقة تماما ولم تتضمن أي لغة أثرية، وبامتداد العمل لأننا نعمل في قطاع ويتم الاستكمال في جميع الاتجاهات حوله وفقا للشواهد، والاكتشاف الأهم هذا العام هو عدة مقابر كلها كانت مفتوحة عدا واحدة مغلقة.

ومن الواضح أنه تم العبث بالتوابيت المفتوحة في العصور القديمة على الأغلب العصر اليوناني والروماني، وكان الرفات مبعثر ومختلط بالأحجار والتراب، والمقبرة الوحيدة التي عثرنا عليها مغلقة تماما هي رقم 54 ومقبرة رقم 53 كانت مفتوحة وكانت المقبرتين لزوجين ومقبرة الزوج كانت مفتوحة وكان الرفات خارجها، والمقبرة 54 كانت مغلقة ويبدو أن اللصوص لم يقتربوا منها.

وعثرنا بالمقبرة 54 على تابوت لرجل على هيئة آدمية بذقن مستعارة واللقى الأثرية المختلفة الموجودة بالمقربة مثل الأواني الكانوبية وهي أواني الأحشاء وكمية كبيرة من الخرز و399 من تماثيل صغيرة للنوشابتي المجيبين الذين يدفنوا مع الميت.

399 تمثال صغير من الفايانس عثر عليها داخل تابوت المقبرة رقم 54

هوية مجهولة

ولكن استخدم الألسنة الذهبية يعود إلى العصر اليونان والروماني، فهل الرفات لشخص من مصر القديمة ؟

ترجع المقبرة للعصر الصاوي، ولكن بالنسبة إلى استخدام اللسان الذهبي لم نكتشف مقبرة سابقة فرعونية تتضمن لسانا ذهبيا، وفي عام 2009 اكتشفنا ألسنة ذهبية في مقابرة يونانية ورومانية ولسنا متأكدين هل ما عثرنا عليه يرجع للمقبرة نفسها أم لا، لأن اللسان الذهبي كان بجوار المقبرة وليس داخلها، ولم نستطيع أن نجزم بعد هل هذه المقبرة تتضمن جثمان يعود للعصر الصاوي أم جثمان من العصر اليوناني والروماني وتم استخدام المقبرة الفرعونية لأن العصور المتلاحقة أدت إلى استخدام المقبرة نفسها عبر أكثر من عصر، وفي المقبرة 54 تم حفر الصالة نفسها لحفر مقابر أخرى.

ثلاث شرائح من اذهب علي هيئة لسان

والتابوت من الحجر الجيري هل شائع في العصر الفرعوني الذي تميز خشبية ومعدنية؟

في العادة يكون التابوت خشبي بداخل التابوت الحجري، والمنطقة نفسها البهنسا وبني سويف والمنيا هي منطقة غنية بالأحجار لهذا يتم استخدام الحجر الجيري.

ولكن لماذا لم يتم التعرف على هوية صاحب التابوت بعد ؟

للأسف لم نعثر معهم كتابات على التابوت تفيد بأسماء أصحاب التوابيت واكتشفنا سابقا المقابر 1 و 14 تتضمن نصوص لأسماء لأشخاص كشجرة العائلة ولكن للأسف لم يتضمن أي نصوص ، وتابوت الرجل عثرنا بالداخل على بعض العلامات الهيروغليفية ولكن كانت مبهمة باستخدام المواد الخاصة بالترميم التي محت كل الأحرف المكتوبة.

التنقيب أسفل المنازل

ولكن مؤخرا اتجه البعض للتنقيب أسفل المنازل، هل يتم ذلك وفقا لشواهد أيضا؟

الأمر يكون صدفة عن طريق الحفر لأساسات المنزل ويكتشف بالصدفة أثر أسفل المنزل وعادة أغلب القرى أو المدن المصرية بُنيت حتى على مدن أثرية وعند استمرار الحفر يجد، ونأمل في المستقبل العصور على مقابر أخرى في العصر الصاوي.

إذا هل تمتد الآثار بها أسفل المباني ؟

مصر بأكملها في وادي النيل من أسوان حتى البحر الأبيض المتوسط تعتبر مناطق أثرية بالإضافة إلى الموجود على جانبي الوادي، وأي مدينة موجودة على تل من التلا لقديمةل يعد تل أثري وكل المدن والقرى الموجودة على مناطق مرتفعة في الغالب هي مناطق أثرية.

والبهنسا هي مدينة أثرية قديمة بُنيت على البهنسا القديمة التي كان لها شعار سمكة القنومة الموجودة في بحر يوسف حتى هذا العصر، والمساكن تبنى عليها وقبل البناء يتم الحصول على إذن حفر، ثم من المحتمل أن يجد البعض آثار في باطن الأرض، وهذه تعد مشكلة كبيرة جدا وهي بناء المباني الحديثة في المدن القديمة والقرى لأن الأرض تاريخها أثري بخلاف المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر لا يوجد بها آثار.

لمقبرة رقم 14 , عصر صاوي , لحظة اكتشافها من حوالي 20 سنة بواسطة البعثة

انتداب بعثات أجنبية

التوصل للاكتشاف بواسطة بعثة أسبانية لماذا يتم انتداب بعثات أثرية أجنبية في مصر ؟

علم الإيجبتولوجي أو علم دراسة المصريات في البداية لم يكن علم مصري، وكان قد بدأ مع الحملة الفرنسية في مصر إذ بدأوا الاهتمام بدراسة الآثار والحياة العامة في مصر في تلك الفترة والعلم بدأ غير مصري بالمدرسة الفرنسية والإنجليزية والألمانية وبالتساوي من حوالي 100 سنة تقريبا بدأ المصريون يكون لهم دور كبير في الاكتشافات ودور كبير في التعريف بتاريخنا وحضارتنا.

وتحضر البعثات الأثرية الأجنبية لأنه في الأساس علم أجنبي لهذا تأتي البعثات الأجنبية للدراسة والعمل بعد الحصول على موافقة لجنة الآثار وتعمل وحوالي 70 أو 80 بعثة اجنبية تعمل في مصر وفي حد ذاته أمر مفيد لنا كمصريين لأن البعثات تنفق جزء كبير من المال للعمل على اكتشاف المزيد من جوانب الحضارة المصرية.

وهل القانون ينص على ضرورة أن يكون رئيس البعثة أثري.. خاصة أن بعثة أخرى تقودها محامية أسبانية وليست أثرية ؟

وزارة الآثار هي المسئولة عن إصدار التصاريح لعمل البعثات الاجنبية وبالطبع المسئول عن البعثة هو الذي يكوّن الفريق الخاص به ويكون جميعهم أثريين سواء مهندس أو مرمم أو مصور أو متخصص في الكتابات أو متخصص في علم المصريات، ولا يشترط التعريف بالشخص إنه محامي او طبيب قد لا يعمل لأنه قد يكون دارس آثار أيضا للعمل به ولا يشترط ان يكون متخصص ولكن يجب أن يكون من الدارسين.

وماذا عن الخلاف الذي حدث بين بعثتي الإسكندرية والمنيا؟

من الممكن أن أقول أنه خطأ غير مقصود وليس من جانبنا، وكنا قد أبلغنا وزارة الآثار عن الاكتشاف الخاص بنا لإعلان الاكتشاف اولا للعالم، ثم بعد ذلك يكون للبعثة الحق في النشر، وما حدث بعد نشر الوزارة عن الاكتشاف أن السيدة الأمريكية كاترين مارتينيز اعترضت وأبلغت وزارة الآثار أن اكتشاف الألسنة الذهبية يخص بعثتها وهذا ما حدث بسب موقع أسباني "بريزينسيا" ونشر الخبر نقلا عن وزارة الآثار ولكن باستخدام صور خاطئة تعود إلى بعثتها، ولم يكلف نفسه بالنظر إلى الصور عن الخبر ومن حقها الغضب، ولكن هذا كان خطا الموقع الإسباني الذي لم يتحرى الدقة.

حدثنا عن المشاريع القادمة لبعثة جامعة برشلونة..

بالنسبة للعمل في منطقة البهنسا سنستمر في العمل وعملنا على مدار شهري نوفمبر وديسمبر وتوقفنا حاليا بسبب الأعياد ثم سيتم استكمال الموسم في شهر مارس القادم، وهناك دلائل تقول أن هناك مقابر أخرى في المنطقة.

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مجموعة من التمائم عثر عليها داخل أربطة المومياء.

أواني الأحشاء كشفت داخل المقبرة هذا العام

جمجمة بها شريحة من الذهب داخل الفم