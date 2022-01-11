انتشال الجثة السابعة من ضحايا حادث سيارة معدية منشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثمان السابع من ضحايا حادث سقوط سيارة من أعلى معدية بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

ونجحت وحدات الانقاذ النهري في انتشال جثمان ندى عطا ١٤ سنة، من أسفل المياه وتم إيداعه المشرحة تحت تصرف النيابة.

وكانت الأجهزة الأمنية ووحدات الإنقاذ النهري تمكنت ظهر اليوم من انتشال ٤ جثث جديدة في حادث سقوط سيارة من أعلى معدية في النيل بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من انتشال جثمان محمد صبري سالم ١٩ سنة، وجثمان زياد أحمد حسن ١٣ سنة، وجثمان هاجر عبدالصمد ١٣ سنة، وجثة رابعة لفتاة.

- تحقيقات في غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر



تلقت النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها 24 عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

- ضبط قائد السيارة و3 من العاملين في المعدية



تم القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تفاصيل غرق سيارة ربع نقل في نهر النيل بـ الجيزة



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في غرق سيارة ربع نقل سقطت من اعلى معدية بنهر النيل في قرية القطا بمنشأة القناطر، وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر ان السيارة كانت نقل ٢٣ طفل ١٠ فتيات و١٣ صبي عائدين من مزرعة دواجن يعملون بها لجمع البيض وأثناء صعود السيارة اعلى المعدية لم يتحكم قائدها في الفرامل وسقطت من الجهة الأخرى بالمياه.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم مجدى موسى وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر ان الاطفال من عزبة جمال الفرنساوي بقرية ايطاليا محافظة المنوفية ويذهبون يوميا للمزرعة في السيارة التي تعود لاقلالهم واعادتهم مرة اخرى لمنازلهم وقالت التحريات إن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال جثتين فقط من بين المفقودين بينما يتم البحث عن الباقين لعبور بعضهم للبر الآخر من النيل في المنوفية.