عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد افتتاح الرئيس..منسق المبادرة بالغربية تكشف تفاصيل متحف حياة كريمة..فيديو

مبادرة حياه كريمة
مبادرة حياه كريمة

قالت الدكتورة زينب سامي، منسق مبادرة “حياه كريمة” بمحافظة الغربية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام اليوم بافتتاح متحف “حياه كريمة” بمنتدى شباب العالم، مؤكدة أن هذا المتحف عبارة عن نموذج مصغر للمحاور التي قامت عليها المبادرة.

 

وأضافت زينب سامي، خلال لقاء لها، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، للقناة الأولى المصرية، ان المتحف تناول محاور القضاء على الجوع وتنمية الإنسان والقضاء على الفقر والإهتمام بالصحة والتعليم الجيد.

 

وتابعت زينب سامي، أن متحف حياه كريمة، تضمن أيضا محاور للتمكين الإقتصادي، إضافة إلى عرض المنتجات المتوسطة والصغيرة، على رأسها الحرف اليدوية وصناعة السجاد.

 

 بمحافظة الغربية

وأشارت  منسق مبادرة “حياه كريمة” بمحافظة الغربية إلى ان هناك 751 مشروع يتم بالمحافظة ضمن المبادرة، مؤكدا أنه تم البدء في 501 مشروع، وتم الإنتهاء من 254 مشروع، مؤكدة أن نسبة الإنتهاء من المشاريع داخل المحافظة وصلت إلى 40% بتكلفة 4 مليار جنيه، ونعمل على كل محاور التنمية بالمحافظة.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الغربية حياة كريمة السيسي

ترشيحاتنا

مجموعة مصر.. تشكيل السودان أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2022

العناية الإلهية تتدخل| 10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992؟

مدير حفائر بعثة برشلونة: البهنسا غنية بالآثار.. وسبب وحيد لانتداب بعثات أجنبية للتنقيب في مصر

رئيس الوزراء: مصر تدعم مبادرات تحقيق الأمن الغذائى لدول المنطقة

رقم سلبي في تعادل منتخب الجزائر أمام سيراليون

برلماني: مصر لم تتوان يوما عن نصرة القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

ظهور إصابة كورونا جديدة في بعثة منتخب مصر بالكاميرون

فرمان كيروش .. استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر لمواجهة نيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

بعد أيام| انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول .. وعقوبات مشددة تنتظر «الغشاشين»

زلزال اليوم .. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

مدبولي : مليون شخص سيموت سنويا بسبب التغيرات المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يتفقد مكاتب رواد الأعمال ومعرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

فيديو

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

موجة صقيع وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة ..فيديو

وفاة وائل الإبراشي.. زوجته: خطأ طبي وراء وفاته.. والطبيب المعالج يرد.. فيديوجراف

وزير الرياضة يتفقد جناح وزارة الهجرة بمنتدى شباب العالم| صور وفيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ