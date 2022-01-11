بعد افتتاح الرئيس..منسق المبادرة بالغربية تكشف تفاصيل متحف حياة كريمة..فيديو

قالت الدكتورة زينب سامي، منسق مبادرة “حياه كريمة” بمحافظة الغربية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام اليوم بافتتاح متحف “حياه كريمة” بمنتدى شباب العالم، مؤكدة أن هذا المتحف عبارة عن نموذج مصغر للمحاور التي قامت عليها المبادرة.

وأضافت زينب سامي، خلال لقاء لها، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، للقناة الأولى المصرية، ان المتحف تناول محاور القضاء على الجوع وتنمية الإنسان والقضاء على الفقر والإهتمام بالصحة والتعليم الجيد.

وتابعت زينب سامي، أن متحف حياه كريمة، تضمن أيضا محاور للتمكين الإقتصادي، إضافة إلى عرض المنتجات المتوسطة والصغيرة، على رأسها الحرف اليدوية وصناعة السجاد.

بمحافظة الغربية

وأشارت منسق مبادرة “حياه كريمة” بمحافظة الغربية إلى ان هناك 751 مشروع يتم بالمحافظة ضمن المبادرة، مؤكدا أنه تم البدء في 501 مشروع، وتم الإنتهاء من 254 مشروع، مؤكدة أن نسبة الإنتهاء من المشاريع داخل المحافظة وصلت إلى 40% بتكلفة 4 مليار جنيه، ونعمل على كل محاور التنمية بالمحافظة.