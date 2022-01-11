برلماني : توطين صناعة السيارات الكهربائية أحد آليات مواجهة التغير المناخي

قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن العالم أجمع يتجه نحو إستخدام الطاقة النظيفة في العديد من المجالات أهمها الصناعة، ولعل إحلال السيارات الكهربائية محل السيارات العاملة بالبنزين أبرز ملامح هذه الإتجاه وذلك بعد أن وجدت عدة دول اتبعت هذا النوع من الاحلال.

و أضاف " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تسعي بجدية لإنتاج السيارات الكهربائية بتصنيع مصري بحت حيث تأتي ذلك الخطوة أيضا ضمن خطتها لتوطين الصناعة وأيضا إستكمالا لجهودها في مواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن الدول المتقدمة هي الدول الأكثر تصديرا للتلوث البيئي والإنبعاثات الضارة التي تسهم في التأثير علي طبقة الأوزون ويكون متحملي التداعيات هم الدول النامية، معقبا " ففي مؤتمر المناخ المقبل ستطرح كل الرؤي الخاصة بهذا الشأن وستكون مصر من أوائل الدول التي تقدم حلول جذرية لهذه الظاهرة".

كما أكد عضو مجلس النواب، إن هذه السيارات ستلاقي إقبالا كبيرا بين المواطنين وذلك لإنخفاض أسعارها وأيضا قيمة تمويلها بالطاقة بمحطات الشحن، قائلا " الكهرباء تتميز برخص سعرها مقارنة بالبنزين".

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من المقرر إنتاج أول سيارة كهربائية ، عام 2023، مضيفا :" الإنسان المخلوق الوحيد اللي ممكن يدمر وممكن يصلح ، متحدثا عن تجربة مصر باختصار ، وأضاف :" ربنا خلق الإنسان قادرا على الإعمار والتنمية ".

وتابع : “ نيويورك والدول المتحدة من 120 سنة كان حجم روث مخلفات الخيول يصل 5 ادوار وتقتل آلافا من البشر وكانت هذه بداية التحرك الإنساني في صناعة السيارات فورد ومن خلال الموقف ده ابتدت صناعة السيارات ”.

ولفت إلى أن :الخطر المناخي هيتم مجابهته والتعامل معاه من الجميع بشكل او آخر لان بداخله فرصة و في خلال ال8 سنين دول حجم السيارات الكهربائية أو الغاز اللي ممكن تطلع كبير جدا وبالتالي سيكون هناك احلال لحجم ضخم من السيارات اللي بتسخدم بنزين و احنا في مصر كنا شايفين ده ومن 5 سنين كنا بنتكلم اننا على استعداد لصناعة سيارات كهربائية في مصر ".