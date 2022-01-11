عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : توطين صناعة السيارات الكهربائية أحد آليات مواجهة التغير المناخي

النائب محمد الفيومي
النائب محمد الفيومي عضو مجلس النواب

قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن العالم أجمع يتجه نحو إستخدام الطاقة النظيفة في العديد من المجالات أهمها الصناعة، ولعل إحلال السيارات الكهربائية محل السيارات العاملة بالبنزين أبرز ملامح هذه الإتجاه وذلك بعد أن وجدت عدة دول اتبعت هذا النوع من الاحلال.

 

و أضاف " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تسعي بجدية لإنتاج السيارات الكهربائية بتصنيع مصري بحت حيث تأتي ذلك الخطوة أيضا ضمن خطتها لتوطين الصناعة وأيضا إستكمالا لجهودها في مواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي

 

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن الدول المتقدمة هي الدول الأكثر تصديرا للتلوث البيئي والإنبعاثات الضارة التي تسهم في التأثير علي طبقة الأوزون ويكون متحملي التداعيات هم الدول النامية، معقبا " ففي مؤتمر المناخ المقبل ستطرح كل الرؤي الخاصة بهذا الشأن وستكون مصر من أوائل الدول التي تقدم حلول جذرية لهذه الظاهرة".

 

كما أكد عضو مجلس النواب، إن هذه السيارات ستلاقي إقبالا كبيرا بين المواطنين وذلك لإنخفاض أسعارها وأيضا قيمة تمويلها بالطاقة بمحطات الشحن، قائلا " الكهرباء تتميز برخص سعرها مقارنة بالبنزين".

 

بعد إعلان موعد إنتاجها.. برلمانية تطالب بتوفير أكبر عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية

كان حلما تحقق.. مصطفى أبو رواش: الغناء أمام الرئيس السيسي فرصة عظيمة.. فيديو

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من المقرر إنتاج أول سيارة كهربائية ، عام 2023، مضيفا :"  الإنسان المخلوق الوحيد اللي ممكن يدمر وممكن يصلح ، متحدثا عن تجربة مصر باختصار ، وأضاف :"  ربنا خلق الإنسان قادرا على الإعمار والتنمية ".

وتابع : “ نيويورك والدول المتحدة من 120 سنة كان حجم روث مخلفات الخيول يصل 5 ادوار وتقتل آلافا من البشر وكانت هذه بداية التحرك الإنساني في صناعة السيارات فورد  ومن خلال الموقف ده ابتدت صناعة السيارات ”.

ولفت إلى أن :الخطر المناخي هيتم مجابهته والتعامل معاه من الجميع بشكل او آخر لان بداخله فرصة و في خلال ال8 سنين دول حجم السيارات الكهربائية أو الغاز اللي ممكن تطلع  كبير جدا وبالتالي سيكون هناك احلال لحجم ضخم من السيارات اللي بتسخدم بنزين و احنا في مصر كنا شايفين ده ومن 5 سنين كنا بنتكلم اننا على استعداد لصناعة سيارات كهربائية في مصر ".

الإدارة المحلية الطاقة النظيفة السيارات الكهربائية توطين الصناعة التغير المناخي الدول المتقدمة طبقة الأوزون

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: الإسلام قائم على تنمية الذوق والرقي الشخصي والمجتمعي

جمال الغندور: حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح مصر أمام نيجيريا

يمن الحماقي: مصر قادرة أن تكون مركزا لصناعة السيارات الكهربائية| خاص

سر اصابة متلقو لقاح كورونا بالفيروس

المرأة تستعيد مكانتها في عهد السيسي.. ماذا فعلت الحكومة لحمايتها؟

كيفية تنزيل الصور على سناب شات واسترجاع الذكريات وحفظها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

منتخب مصر يخسر أمام نيجيريا بهدف نظيف فى أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية

أول تعليق من كارلوس كيروش عقب هزيمة منتخب مصر أمام نيجيريا

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

ظهور إصابة كورونا جديدة في بعثة منتخب مصر بالكاميرون

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

السيسي يتفقد مكاتب رواد الأعمال ومعرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

فيديو

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

موجة صقيع وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة ..فيديو

وفاة وائل الإبراشي.. زوجته: خطأ طبي وراء وفاته.. والطبيب المعالج يرد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ