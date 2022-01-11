برلماني: مصر ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني رغم أنف الحاقدين

قال النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود ضخمة من أجل دعم القضية الفلسطينية، لافتا الى أن مبادرة الرئيس السيسي، بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد الأحداث الاخيرة، مبادرة رائدة ومصر سبقت الجميع عربيا ودوليًا في دعم قطاع غزة، وفي تقدم الصفوف لدعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته.

دعم فلسطين

وأضاف الشاذلي خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تصدر هاشتاج مصر تدعم فلسطين تريند تويتر خلال الفترة الماضية وإشادة مئات الآلاف من الشباب العربي، بموقف مصر ومبادرة الرئيس السيسي لدعم فلسطين يؤكد انها ستظل منارة وأمن كل العرب.

وأوضح وكيل اتصالات النواب ان مصر ستبقى قوة داعمة للشعب الفلسطيني وفوق أنف كل الحاقدين، لافتا الى أن هناك سعادة مصرية وعربية، بقرارات الرئيس السيسي لأنه عبر عما يجيش في صدور الجميع، وجاء كبيرا ومهيبا يليق بمصر وقيادتها الشامخة.

وشدد النائب يوسف الشاذلي، على أن التبرع لإعادة الإعمار فى غزة له دلالات كبرى، تفوق كذلك دلالاته المادية، فهو رسالة واضحة بأن مصر كانت وما زالت وستكون إلى جوار الشعب الفلسطينى مؤيدة لحقه المشروع فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، فضلاً عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء علي المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الاردن الشقيق من اجل اعادة إحياء عملية السلام.