خبير: مصر تتجه بقوة لاستخدام الطاقة المتجددة..فيديو

قال المهندس عماد غالي خبير الطاقة ، إن اليوم في منتدي شباب العالم ناقشنا استخدام العالم للطاقة المتجددة أو استمرار عملية على الطاقة التقليدية ، مؤكدا ان الانتقال الى العمل بالطاقة المتجددة سيعمل على حل قضية تغير المناخ .

وأضاف عماد غالي خلال لقائه على قناة " اكسترا نيوز " ، إن مصر تتجه بقوة إلى استخدام الطاقة المتجددة ، لافتا الي ان مصر لا يوجد بها مشاكل في الطاقة المتجددة وتبحث عن سبل لتصدير الطاقة وهذا جعل مصر في مكانة أخرى كبيرة .

وأوضح عماد غالي ، إن تكنولوجيات الطاقة المتجددة ستتغير وسيحدث فيها تقدم كبير لافتا الى ان التكنولوجيا المتواجدة الان في استخدام الطاقة المتجددة تكفي إلى 50% من احتياجات الدولة المصرية فقط .