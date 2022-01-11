صناعة النواب: مصر تتجنب التداعيات المخيفة لقضية التغير المناخي

الحرائق والفيضانات المدمرة

قال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الإشادة الأممية والدولية بجهود مصر في معالجة قضية التغير المناخي وتحركاتها الدؤوبة في هذا الملف، يؤكد المسئولية العالمية الملقاة على مصر في هذا الصدد، فضلا عن القيادة المصرية الرائعة لملف التغير المناخي وتضافر الجهود العالمية في هذا الصدد.



ونوه محمود في تصريحات، اليوم، بما قالته أنجر أندرسون، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن تقديره لتسليط مصر الضوء على قضية مواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، وتوجيه أنظار الشباب اليها والتعويل على لقاءات لهم مع زعماء وسياسيين عالميين لتخفيض الانبعاثات وبما يقلل من حدة ظاهرة التغير المناخي.



وأضاف رئيس صناعة النواب، أن طرح قضية التغير المناخي من جلاسجو إلى شرم الشيخ، خلال فعاليات المنتدى، يؤكد على الاهتمام الكبير بها، وبذل مزيد من الجهود لإنجاح قمة المناخ العالمية التي ستعقد في مصر نهاية العام الجاري.



واختتم معتز محمود، بأن قيادة مصر وفق الإشادات الأممية والأمريكية والدولية في منتدى شباب العالم لجهود التغير المناخي، ستسفر عن جهود ملموسة في هذا الملف، وستعمل على تجنب الحرائق والفيضانات المدمرة والتداعيات المخيفة لقضية التغير المناخي.