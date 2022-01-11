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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: 3 تريليونات دولار خسائر العالم بسبب التغيرات المناخية

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جلسة التغيرات المناخية من الجلسات الهامة التي عقدت بمنتدى شباب العالم اليوم.


وأضاف موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي تناول كيفية حماية المناطق المعرضة للغرق، فيما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن خسائر العالم بسبب التغير المناخي 3 تريليون دولار.

ولفت موسى، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مدبولي أكد أن الأجيال القادمة ستدفع ثمن التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مسئولين دوليين يشاركون بهذا المنتدى.

وأوضح موسى، أن هناك توصيات ستصدر يوم الخميس عن التغيرات المناخية، وكذلك توصيات عن قادة العالم؛ للمساهمة في الحد من التغيرات المناخية.

وتابع أحمد موسى، أن انبعاثات مصر تُمثل أقل من واحد بالمئة من الانبعاثات الحرارية حول العالم، مؤكدًا أن «كلة النهاردة بيدفع التمن»، مستشهدًا بالجليد الذي غطى عددًا من الولايات الأمريكية مؤخرًا، والأعاصير والزلازل التي ضربت عدة دول حول العالم.

وشدد موسى، أن عدم تحرك العالم في هذا الشأن سيؤدي إلى كوارث كبيرة تهدد عدة مدن بالغرق والفناء، موضحًا أن الرئيس تحدث عن أن مصر سيكون لديها سيارة كهربائية مصرية العام المقبل، وذلك يستلزم محطات كهربائية تكلف المليارات، مشيرًا إلى أن مصر «داخلة منظومة الطاقة النظيفة لتكون جزءًا من منظومة العالم؛ ومصر بدأت في هذا الأمر مبكرًا».

وأشار موسى إلى أنه لم يتم الالتزام بجمع 100 مليار دولار لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، موضحًا أن الدول الكبرى حققت مكاسب هائلة من الثورة الصناعية التي تسببت في هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن رسائل الرئيس كانت واضحة بخصوص ما تقوم به مصر لمجابهة التغير المناخي.

 

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