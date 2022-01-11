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رئيس التحرير
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مؤسسة شيل تكرم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بورشة عمل بمنتدي شباب العالم

تكريم أعضاء تنسيقية
تكريم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين

تكريم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين المشاركون في ورشة عمل "جائحة كورونا و مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠" بمنتدي  شباب العالم

قامت مؤسسة شيل إكسبلورر وإدارة منتدى شباب العالم بتكريم أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن مشاركتهم في ورشة العمل التي تم تنفيذها على مدار يومي ٨ ، ٩ يناير على هامش المنتدي تحت عنوان "جائحة كورونا و مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠".

و قد شارك من أعضاء التنسيقية النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب و أحمد يحيي و مؤمن سيد و محمد الصعيدي

ويأتي هذا التكريم في ضوء المساهمة الفعالة لأعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في فاعليات ورشة العمل من خلال المشاركة في النقاشات حول المشكلات التي يواجهها العالم إثر جائحة كورونا  و وتأثير تلك المشكلات على مجالات الصحة و المياه و الكهرباء و البنية التحتية و الطاقة النظيفة

وأوصى أعضاء التنسيقية بضرورة  تعزيز الفرص المتساوية للحصول علي الخدمات الطبية و كذلك الاهتمام بالصحة النفسية خاصة بعدما أظهرته الجائحة من فشل لبعض الأنظمة الطبية للدول و الزيادة المطردة في أعداد المصابين بالأمراض النفسية، وكذلك الاهتمام بالمبادرات الصحية وتنفيذها بمختلف التخصصات  والاعمار مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة والقضاء على فيرس سى والاهتمام بالمبادرات الشبابية التى تهدف للحفاظ على الصحة مثل الاقتلاع عن التدخين والابتعاد عن الادمان

و تطوير التبادل التكنولوجي بين الدول النامية و المتطورة في مجال ملف انبعاثات الطيران المدني
 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جائحة كورونا مجلس النواب الخدمات الطبية الصحة النفسية ورشة عمل

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