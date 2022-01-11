جمال الغندور: حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح مصر أمام نيجيريا

أكد الحكم الدولي السابق جمال الغندور، أن منتخب مصر ظُلم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالحه في المباراة التي جمعته بنظيره النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الغندور في الاستوديو الخاص بقنوات بي إن سبورتس لتغطية المباراة:" زيزو استحق الحصول على ركلة جزاء بعد عركلته من مدافع نيجيريا."

وأضاف: "عودة الحكم لتقنية الفيديو، ومن ثم احتساب ركلة حرة لمنتخب نيجيريا، يعني ذلك بأن حكام تقنية الفيديو أقروا بوجود مخالفة ارتكبت ضد زيزو، لكنهم رأوا بأن قبلها قام زيزو بمخالفة ضد مدافع نيجيريا".

وتابع:" إذا راجعنا الحالة، فيتضح أنه لا يوجد أي خطأ قام به زيزو، ما يعني أنه استحق ركلة جزاء."

وانتقد الغندور أداء الجامبي باكاري جاساما حكم مباراة اليوم.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره النيجيري بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.