أخبار التعليم.. تشغيل مدرسة الخارجة الثانوية بنات بالطاقة الشمسية والبحوث الفلكية تتوقع حدوث زلزال آخر أقوى

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير تربوي: منتدى شباب العالم فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة أمام الطلاب

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، أن منتدى شباب العالم الذي إنطلق في نسخته الرابعة ترجمة صريحة على اهتمام القيادة السياسية بالشباب المصري، وكيف استعادت القيادة السياسية إعادة بناء جسور الثقة مع هذه الشريحة العريضة من المجتمع لدورهم العظيم في بناء مستقبل مشرق يتماشى مع الجمهورية الجديدة.



أسئلة وأجوبة تفاعلية.. التعليم: محتوى نهضة مصر متاح لطلاب الابتدائي في 5 مواد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا، لجميع طلاب الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي.

مركز بحوث وتطوير الفلزات: تصنيع قطع غيار محلية بخامات بديلة للمستورد

استطاعت المراكز البحثية خلال الأونة الماضية، أن تحقق نجاحا كبيرا لم تشده من قبل وخاصة أنها تمكنت بشكل كبير من السير وفق أستراتيجة وزارة التعليم العالي بربط البحث العلمي بالصناعة من خلال تحقيق الانجازات ومزيد من الشراكات والتعاون مع غيرها من الجهات الأخرى.

تشغيل مدرسة الخارجة الثانوية الجديدة للبنات بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إنه يجري مواصلة العمل فى تركيب الألواح الشمسية بمقر مدرسة الخارجة الثانوية للبنات استعدادًا لتشغيل المدرسة بالطاقة الشمسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فى استغلال الطاقة الشمسية، التي تتميز بها المحافظة، في نسبة سطوع الشمس طوال النهار.

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال اليوم مركزه شرق جزيرة كريت فى منطقة شرق البحر المتوسط ويبعد 415 عن أقرب مدينة مصرية وهى مدينة دمياط.

رئيس جامعة بني سويف: تنظيم مسابقة لاختيار أفضل مطوري البرامج من الهيئة المعاونة والإداريين

صرح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف اليوم أن الجامعة بصدد تنظيم مسابقة بين الهيئة المعاونة ومسابقة أخري بين الإداريين من ذوي الخبرة والدراية الكافية بأعمال التطوير والبرمجة والويب ديزاين للاستفادة من خبراتهم بوحدة المشروعات.

فتح باب التقديم للالتحاق بالدراسات العليا بكلية تمريض قنا

أعلن الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن فتح باب التقديم للإلتحاق بالدراسات العليا " دبلوم – ماجستير " بكلية التمريض بقنا بقسمى "تمريض البالغين الباطنى والجراحى – تمريض النساء والتوليد" للعام الجامعى 2021 – 2022 .

رئيس جامعة حلوان يتفقد امتحانات الفنون التطبيقية والتربية الموسيقية والفنية ورياضية بنات

أجرى اليوم الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية على كافة لجان الامتحانات بكلية الفنون التطبيقية.

ترقية 11 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 7 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على ترقية 11 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 7 مدرسين