ثالث الصفقات الشتوية.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بالإيفواري جان موريل بوي| صور

أتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات توقيع العقد الثلاثي مع الجناح الإيفواري جان موريل بوي وناديه دينامو مينسيك البيلاروسي، حتى نهاية 2026.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على العقود الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم عقب توقيع ناديه البيلاروسي على العقد الثلاثي خلال ساعات.

ورحبت اللجنة الفنية بقيادة حماده المصري والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون على التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتطلع مجلس الإدارة لتدعيم الجانب الهجومي وزيادة الفاعلية الهجومية للفريق، وهو ما سيسهم في تحسن نتائج الفريق خلال منافسات مسابقة الدوري الممتاز ووضع الفريق بمكانته المعروفة.

وأصبح اللاعب الإيفواري صاحب الـ " ٢٥ عامًا " ثالث صفقات الدراويش في المير كاتو الشتوي بعد ضم البوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه.

وحضر اللاعب مقر النادي ووقع على عقود الانضمام لصفوف الفريق بعد إتمام كافة الإجراءات التعاقدية، عقب اجتياز الكشف الطبي.

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