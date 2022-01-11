رنا غنيم تتحدث عن أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة..فيديو

قالت رنا غنيم رئيس أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، إن اليوم في منتدى شباب العالم تحدثنا عن الحالة الاقتصادية للطاقة الجديدة والمتجددة ، لافته إلى أن التكنولوجيات المتواجدة حاليا اسعارها مرتفعة بالنسبة إلى المستهلك .

وأضافت رنا غنيم خلال لقائها على قناة " اكسترا نيوز " ، إن أسعار هذه التكنولوجيا ستنخفض عن زيادة الطلب عليها من قبل مؤسسات الدولة والشركات الخاصة لتكنولوجيا الطاقات الجديدة والمتجددة ، ومصر يمكنها مساعدة الدول الافريقية من خلال نقل تجربتها في التعامل مع الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأوضحت رنا غانم ، أن هناك تكنولوجيا حديثة تستخدم لتخفيض الإنبعاثات من الوقود الأحفوري ، ويجب أن نحاول الأعتماد في المستقبل على الطاقات المتجددة .