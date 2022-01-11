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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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نحلم بالعالمية

اللي عايزينه هعمله.. الرئيس السيسي يستمع لـ آراء المشاركين بمعرض أهل سيناء

الرئيس السيسي يستمع
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح المشاركين في أهل سيناء

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مكاتب رواد الأعمال، ومعرض أهل سيناء، وتراثنا، ومتحف حياة كريمة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح المشاركين خلال تفقده معرض أهل سيناء، حيث التقى بعدد من الأهالي المشاركين في المعرض بمختلف الأقسام للحديث معهم والاطلاع على المهن والمعروضات المختلفة.

وقدمت إحدى المشاركات في معرض أهل سيناء معزوفة بدوية لـ الرئيس السيسي باستخدام آلة موسيقية شهيرة عند المرأة البدوية، مؤكدة أنهم مهتمين بالتدريب والتشغيل وتعليم السيدات المشغولات اليدوية بموديلات تواكب العالمية.

من جانبها قالت إحدى المشاركات في المعرض: "نحن سعداء بمشاركتنا في منتدى شباب العالم وقامت بشرح طريقة عمل الخبز للرئيس علي "الرحايا"، ورد عليها الرئيس قائلا: "فين العيش طيب".

وعلق الرئيس السيسي قائلا: «متشكر وعايز أتصور ومعاكم»، متابعا: «أنتم عايزين العالمية وأنا عايز كده واللي عايزينه هعمله».

وردد عدد من المشاركات في معرض أهل سيناء، أغنية خاصة لـ الرئيس السيسي كلماتها هي : «يا هلا ويا مرحبا والرئيس شرفنا.. يا هلا ويا مرحبا والسيسي حامينا.. يا هلا ويا مرحبا والسيسي دعمنا».

 منتدى الشباب العالم 

وأقيمت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى الشباب العالم والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

الرئيس السيسي معرض أهل سيناء تراثنا متحف حياة كريمة المشغولات اليدوية

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