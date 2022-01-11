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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يزور نادي ضباط الشرطة بدبي ويتبادل الدروع التذكارية مع الفريق المري..صور

صدى البلد

قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والموجود حاليًّا في دولة الإمارات الشقيقة، بزيارة نادي ضباط الشرطة في دبي. 

كان في استقبال الخطيب الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي. وبعد حوار ودي قام المري باصطحاب رئيس الأهلي في جولة تفقدية بنادي ضباط الشرطة بدبي، تفقد خلالها منشآت ومرافق النادي. وتبادل الخطيب والفريق المري الهدايا التذكارية، تعبيرًا عن العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وأشقائه بدولة الإمارات.

وكان رئيس الأهلي قد توجه إلى الإمارات قبل أيام لتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، التي حصل عليها النادي بوصفه أحسن مؤسسة رياضية عربية عن عام 2021.

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محمود الخطيب النادي الأهلي دولة الإمارات الشقيقة نادي ضباط الشرطة في دبي الله خليفة المري الامارات

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