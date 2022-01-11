استشاري: مشروع قانون تجريم الانتحار يعرض المرضى لإيذاء أنفسهم

أكد الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، أن قانون رعاية المرضى النفسيين الذي صدر لسنة 2009 ينظم كل ما يخص المرضى النفسيين وينظم في عدة مواد عملية إدخال المرضى النفسيين الخطيرين بمصحات العلاج ويحيل هذا لأقارب المريض أو الأطباء أو الاخصائي النفسي الخاصة بالمنطقة.

وأضاف الدكتور نبيل القط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عدم الحاجة إلى قانون جديد فيما يخص المرضى النفسيين والمقبلين على الانتحار، قائلا: "لا داعي لإضافة قانون جديد يحول المريض النفسي يحاول المقبل على الانتحار إلى مجرم وجاني".

وأوضح أن القانون الجديد يجرم سلوك المريض النفسي وهذا الاقتراح يزيد من الضغوط على هؤلاء الاشخاص ويعرضهم أكثر لإيذاء أنفسهم، لافتا إلى أن من يحاول انهاء حياته هو شخص يعاني من ضغط كبير ويحتاج للمساعدة.

