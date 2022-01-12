إصابة 7 في حادث انقلاب سيارة بمطروح

إصابة 7 فى حادث انقلاب سيارة بطريق المغره العلمين

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة على طريق المغره اتجاة مدينة العلمين وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي العلمين النموذجي.

تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق المغره وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى العلمين ضحايا الحادث الـ7 وجميعهم من محافظة البحيرة.وهم (محمد عاطف شعبان ٢٢ سنة مصاب باشباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالانف وكدمات وسحجات بالجسم، عصام عطيه محمد ٤٨ سنة مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، محمد علي عبدالونيس ٢٣ سنة مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، خالد عثمان الطناني ٤٧ سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الايمن كدماات وسحجات بالجسم، كما أصيب أيضا في نفس الحادث “ حسام محمد محمد ٢١ سنة مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، اشرف محمود عبدالسلام ٢٢ سنة مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، مصطفي عبدالقادر ابو خليل ٢٢ سنة مصاب بكدمه بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم”.

