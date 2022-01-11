رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية: حياة كريمة تحظى بإشادة دولية كبيرة.. فيديو

قال حسن مصطفي رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية، إن منتدي شباب العالم كان به أكثر من فاعلية مرتبطة بمبادرة حياة كريمة ، وكان هناك ورشة عمل لمناقشة رؤى واستراتيجيات مبادرة حياة كريمة المستقبلية .

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز " ، إن حياة كريمة الان يتم عمل نموذج لها ليحتذى به عالميا وهذا يخلق رؤية واستراتيجية واضحة لخلق أثر تنموي ومصر لها الريادة والسبق في إظهارها للعالم .

وأوضح رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية، إن اليوم تم افتتاح المعرض الخاص بمبادرة حياة كريمة في منتدى شباب العالم وهذا لتعريف جميع شباب العالم بمدى تأثير المبادرة مشيرا إلى أن حياة كريمة الان تحظى بإشادة دولية كبيرة.