دهب تحتضن أولى فعاليات المعسكر السينمائي الثاني "ابدأ حلمك" بجنوب سيناء

بدأت فعاليات المعسكر السينمائي لمشروع "التجلى" بمدينة سانت كاترين، سيناريو الفنان تامر عبد المنعم، إخراج فخر الدين نجيده، مونتاج حسام المحفوظى، مدير التصوير زايد نايف، مدير مالى وإدارى رشا إبراهيم، إشراف هتان عبد العظيم، ياسر أحمد، السيد على.



تضمنت الفعاليات أهم وأشهر المعالم السياحية بمدينة دهب والتى بدأت بجلسات تصويرية لمنطقة "الثرى بولز"، أعقبها منطقة "اللاجون والبلو هول" وأختتم اليوم بتنفيذ جلسة تصويرية مطولة لمحمية أبو جالون.



جدير بالذكر أن فعاليات المعسكر السينمائى تتواصل بمدينتى دهب و سانت كاترين حتى الجمعة ١٤ من الشهر الجارى وتتضمن تصوير فيلم توثيقى عن مدينة سانت كاترين بعنوان "التجلى".

حرصا من وزارة الثقافة برئاسة أ.د. إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، على توثيق معالم مصر السياحية وتسويقها وعرضها للجمهور، ضمن فعاليات مشروع إبدأ حلمك "السينما بين يديك" الذى تنفذه إدارة الثقافة السينمائية بإشراف عام وحضور للفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بالتعاون مع فرع ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، ونخبة من الفنانين والأساتذة فى مجال صناعة السينما.