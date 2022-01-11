لمواجهة روسيا.. الدنمارك ترسل فرقاطة ومقاتلات إف-16 إلى بحر البلطيق

كشفت سفيرة الدنمارك في إستونيا، كريستينا ميسكوفياك بيكفارد، اليوم الثلاثاء، أن كوبنهاجن عرضت على الناتو إرسال فرقاطة "بيتر ويلمويس" و4 مقاتلات من طراز "إف-16" إلى بحر البلطيق لتعزيز أمنها.

وبحسب وكالة انترفاكس، قالت السفيرة إن هذه الخطوة "ضرورية لإظهار وحدة صف الناتو والتصدي لتصرفات روسيا العدوانية بالقرب من حدود أوكرانيا".

وقالت بيكفارد إن الناتو رحب بالمبادرة المذكورة وإن "هناك دعما قويا جدا في البرلمان الدنماركي لمساهمة الدنمارك في تأمين بحر البلطيق".

كما وصف وزير الدفاع الإستوني كالي لانيت عرض الدنمارك بأنه يمثل "رسالة رادعة قوية" بالنسبة إلى موسكو.

وبحسب الوزير، فإنه في الوقت الذي تسعى روسيا فيه إلى "زرع الشقاق" في صف الحلفاء، يأتي قرار الدنمارك دليلا على توطيد العلاقات بين الحلفاء".