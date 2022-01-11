ميدو لـ"اتحاد الكرة": "اشتكوا بكاري جاساما عشان منتظلمش تاني"

وجه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة لاتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام بشأن الأداء التحكيمي في مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لنا ركلة جزاء صحيحة ضد نيجيريا ولنا ركلة جزاء صحيحة رغم أدائنا الضعيف، ولكن كنا من الممكن أن نخرج بالتعادل رغم مستوانا الضعيف".



أضاف: "بكاري جاساما ظلمنا، ولولاه كنا من الممكن أن نخرج بنقطة ضد نيجيريا".



وختم حديثه قائلا: "أنصح اتحاد الكرة بضرورة شكوى بكاري جاساما وتوجيه خطاب ضد الحكم حتى لا نتعرض للظلم في المباريات المقبلة، يجب أن نفعل مثل كل الاتحادات أن نعترض حتى لا نتعرض للظلم في مناسبات كثيرة".



انتهت منافسات الجولة الأولي من مواجهات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، والتي تضم مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على مصر، بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، تعادل منتخبا السودان وغينيا بيساو سلبياً.

وبهذا يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما أخفق منتخب مصر في الحصول على أول نقطة له في الكان الإفريقي 2021.



وحصل منتخبي السودان وغينيا بيساو علي النقطة الأولي لكل منهما في المسابقة القارية.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام نيجيريا

1- نيجيريا - المركز الأول - 3 نقاط.

2- السودان - المركز الثاني - نقطة واحدة.

3- غينيا بيساو - المركز الثالث - نقطة واحدة.

4- مصر - المركز الرابع - بدون نقاط.