إيهاب الكومي: اعتذر باسم اتحاد الكرة لجمهور مصر عن الأداء أمام نيجيريا

قدم إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتذاره بإسم اتحاد الكرة للجماهير المصرية بعد الخسارة أمام نيجيريا في بطولة أمم إفريقيا.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، " الاعتذار ليس للخسارة ولكن بسبب سوء الأداء".

وأكمل :"محمد صلاح اجتمع مع اللاعبين عقب المباراة وتعاهدوا على تصحيح المسار في المباريات المقبلة".

وأضاف :"جمال علام سيخضع لمسحة غدا وحالته مطمئنة".

وواصل :"أكرم توفيق يخضع لبعض الفحوصات الطبية حاليا ولن نتعجل في الإعلان عن شيء".

انتهت منافسات الجولة الأولي من مواجهات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، والتي تضم مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وحقق منتخب نيجيريا الفوز على مصر، بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، تعادل منتخبا السودان وغينيا بيساو سلبياً.

وبهذا يتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما أخفق منتخب مصر في الحصول على أول نقطة له في الكان الإفريقي 2021.



وحصل منتخبي السودان وغينيا بيساو علي النقطة الأولي لكل منهما في المسابقة القارية.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام نيجيريا

1- نيجيريا - المركز الأول - 3 نقاط.

2- السودان - المركز الثاني - نقطة واحدة.

3- غينيا بيساو - المركز الثالث - نقطة واحدة.

4- مصر - المركز الرابع - بدون نقاط.