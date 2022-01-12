أخبار التوك شو|وزراء ومسئولون: منتدى شباب العالم بلغ النضج.. ومصر تهتم بالطاقة المتجددة.. ووزيرة البيئة تؤكد: مصر لاعب قوي في قضية التغير المناخي

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها:

البحوث الفلكية: ندرس حركة الزلازل وقوتها حتى لا نتعرض لموجة تشبه تسونامي

أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي لـالبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زلزال اليوم حدث في منطقة شرق البحر المتوسط وهي منطقة تشهد زلازل بشكل شبه يومي ولكنها غير مقلقة، موضحا أن مركز زلزال اليوم كان عميقا وهوما سبب شعور سكان القاهرة وعدة محافظات".

برلماني: نهدف من مشروع قانون تجريم الانتحار مساعدة المرضى

أكد أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، أن الهدف من اقتراح مشروع قانون جديد يجرم محاولات الانتحار هو عدم تفشي هذه الظاهرة، موضحا أنهم يرغبون من خلف إصدار هذا القانون المساعدة في معالجة المقبلين على هذه الجريمة.

بعد الهزيمة من نيجيريا.. نجم الزمالك يفتح النار على كيروش: بيعاند الشعب

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الجماهير فقط.

بيطلب مني طلبات غريبة مقدرش أقولها.. سيدة تستغيث من تعدي زوجها عليها بالضرب

كشفت حياة عبد الله، إحدى السيدات، تفاصيل استغاثتها بسبب قيام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والإهانة، وقيامها بفتح بث مباشر على فيسبوك لتوثيق تعدي زوجها عليها بالضرب .

وزيرة البيئة : مصر لديها نظام للإنذار المبكر بشأن السيول والأمطار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المواطن في مصر والعالم يدفع ثمن الانبعاثات الحرارية، مؤكدة أن مصر تمتلك نظام الإنذار المبكر لسيول والأمطار.

متحدث منتدى شباب العالم: النسخة الرابعة لها أهمية كبيرة.. فيديو

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن جلسات المنتدى لازالت مستمرة، ويتم العمل على تنظيم حركة التنقلات من الفندق للقاعات، إضافة إلى التأكيد على إرتداء الحضور للكمامات والتأكيد على الإجراءات الإحترازية.

وزراء ومسئولون: منتدى شباب العالم بلغ النضج .. ومصر تهتم بالطاقة المتجددة



قال الدكتور، عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، وصل إلى النضج والعمق بعد مناقشة للقضايا الهامة.

عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى شباب العالم توضح أبرز فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم ..فيديو

قالت أسماء رفعت عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى شباب العالم ، إن اليوم كان هناك 11 جلسة في منتدى شباب العالم وتحتوي هذه الجلسات كان يغطي 6 محاور رئيسية ومنها المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتكنولوجي والبيئى والفني .

وزيرة البيئة: مصر لاعب قوي في قضية التغير المناخي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر قامت بإجراءات للتصدي لتغير المناخ رغم انبعاثات مصر التي تمثل 6.% من الانبعاثات العالمية.



