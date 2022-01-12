الفنانة نور: مصر تفتح يدها للكثير من الفنانين.. وتأقلمت على الحياة بها|فيديو

قالت الفنانة نور، إن مصر تفتح يديها للكثير من الفنانين من كافة أنحاء الوطن العربي، مضيفة : "مصر تستقبل فنانين كثر وأنا واحدة منهم".

وأضافت نور في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "تأقلمت سريعا فور مجيئي إلى مصر وانا حبيت مصر".

وتابعت نور :"عندما استقريت في مصر تعرضت لمواقف طبيعية كوني من دولة أخرى ولكنني تأقلمت سريعا على الحياة في مصر ".

وأكملت نور : "بدأت أكون أصدقاء فور وصولي لـ مصر ومن حظي أنني حظيت بأصدقاء استقبلوني في منازلهم وكانوا بمثابة عائلتي الثانية".

