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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أصغر مشارك سناً بـ«شباب العالم»: تنظيم مصر للمنتدى مكسب سياسي ودبلوماسي |فيديو

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قال مصطفى مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والمشارك الأصغر سناً بمنتدى شباب العالم، إن التنسيقية كيان يعتنى باختيار الشباب التى تنضم إليه. 

وأضاف "مجدي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، أن تنظيم منتدى شباب العالم مكسب سياسي ودبلوماسي لمصر. 

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والمشارك الأصغر سنا بمنتدى شباب العالم أن هذا المنتدى يعد تحديا كبيرا جدا لجائحة كورونا حتى أصبحت مصر نموذجا يحتذى به.

اعتمدت منتدى شباب العالم

ونوه إلي أن الأمم المتحدة اعتمدت منتدى شباب العالم منصة رسمية للحوار السياسي.

 

تنسيقية شباب الاحزاب جائحة كورونا الأمم المتحدة برنامج يحدث في مصر

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